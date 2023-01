Pénteken a Dunántúl déli felében, illetve az Északi-középhegység térségében valószínű megmaradó (tapadó) hó. A Dunántúlon jellemzően lepel-2 cm, északon 2-3 cm, olvadozó hóréteg is kialakulhat (a magasabb térszíneken ennél több is összegyűlhet). A péntekről szombatra virradó éjszaka során a Kisalföld térségében is megjelenhet vékony friss hóréteg, amely várhatóan szombat napközben elolvad. Szombaton napközben ismét a Dunántúl déli felében alakulhat ki 1-2 cm körüli friss (tapadó) hóréteg, amely várhatóan olvadozni fog. A péntek délutáni, esti órákban az északias szelet a Bodrogközben 70 km/h körüli széllökések is kísérhetik - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat.