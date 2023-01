Az idei évben a szállásadók joggal lehetnek bizakodóak a hazai turizmus forgalmát illetően. A negatív előrejelzések ellenére a tavalyi évben rekord számú foglalással zárták az évet a hazai szálláshelyek, sőt egyes időszakokban a járványelőtti forgalmat is túl szárnyalták.

Rá is férnek a turizmusra a pozitív hatások, hiszen az elmúlt években megtépázták őket a járvány okozta kényszerszünetek és a gazdasági nehézségek. A szállásadók azonban kitartó és az idei szezonra is hasonló forgalmat várnak, mint a tavalyi évben. Fontos szerepük is van a gazdaság működésben, hiszen Magyarország egyik húzóágazata között szerepel a turizmus. Nem utolsó sorban pedig a pihenésre minden szervezetnek szüksége van, hogy harmonikusan és kiegyensúlyozottan tudjon működni, így csak a legjobbakat lehet remélni a 2023-as esztendőben.