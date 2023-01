Kedden reggel a sajtó képviselőinek jelenlétében kezdték meg a szociális tűzifa kiosztását Arnóton, rászoruló családok részére. Már tizedik éve részesül Arnót a Kormány szociális tűzifa programjából. A nehéz gazdasági helyzetben is tudnak 132 családnak támogatást nyújtani ezáltal – mondta Csöbör Katalin országgyűlési képviselő. A szociálisan rászorulók számára nagy segítség a tűzifa és van is rá igény.

Szegedi László erdész, Csöbör Katalin országgyûlési képviselõ és Üveges István Arnót polgármestere a faosztáson

Fotós: Bujdos Tibor

A Kormánynak kifejezett szándéka, hogy továbbra is támogassa a családokat adókedvezménnyel, kamatstoppal és rezsitámogatással. Azon túl pedig folytatódik a Magyar Falu Program, amelyből a település már korábban is részesült. A vidék fejlesztése nem áll meg és az ott élőket továbbra is segítik majd – tette hozzá a képviselő.

Minden családnál meleg lesz

Idén összesen 178 erdei köbméter fát tudtak vásárolni abból az összegből, amelyet a Belügyminisztérium pályázatán nyertek – hangsúlyozta Üveges István, Arnót polgármestere. Az elmúlt tíz évben is hasonló mennyiséget tudtak a településre hozni a támogatásból. A tűzifa értéke összesen 5,2 millió forint, melynek nagyjából 70 százaléka, azaz 3 millió 730 ezer forint volt állami támogatás – fűzte hozzá a polgármester.