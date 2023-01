Kifogásolják az MVK Zrt. gyakorlatát: a közlekedési vállalat ellenőrei rendszeresen a reggeli csúcsidőben ellenőrzik a jegyeket, bérleteket. Nem az ellenőrzés ténye esik kifogás alá, hanem hogy percekig áll az adott jármű, ameddig mindenkit ellenőriznek. Olyan megjegyzéssel is találkoztunk: több alkalommal előfordult, hogy a panaszos elkésett emiatt a munkából, mert nem érte el a csatlakozó járművet – legközelebb 45 perc múlva érkezik ilyen a megállóba. Felvetődött a kérdés, indíthat-e a sorozatos késések miatt kártérítési pert, ha emiatt elveszíti a munkáját. Megfogalmazódott a felvetés: változtasson jegyellenőrzési technikáján az MVK.

Megoszlanak a vélemények

A témával foglalkozó bejegyzés alatt a közösségi médiában száznál több komment jelent meg, egyetlen nap leforgása alatt. Voltak, akik nem értettek egyet a felvetéssel és többen azt javasolták a panaszosnak, hogy induljon korábban. Volt olyan is, aki azt vetette fel, hogy az utakon is vannak reggel dugók, nemcsak a tömegközlekedési eszközökön. Többen azt fogalmazták meg, egyetértenek az ellenőrzés fontosságával, mert szerintük csak így lehet kiszúrni azokat, akik valóban bliccelnek. Olyanok is akadtak, akik a panaszos oldalán álltak, és „botrányosnak” minősítették a helyzetet.

Több módon ellenőriznek

A jegyellenőrzés gyakorlatával kapcsolatban, a panasszal összefüggésben megkerestük a városháza sajtóosztályát. A jegyellenőrzési munkafolyamat szervezése során arra törekszenek, hogy az ellenőrzés területi és időbeli lefedettségét egyenletesen biztosítsa az MVK, így a jegyellenőrök reggeltől akár késő estig is ellenőriznek városszerte a kisebb forgalmú vonalaktól a nagy forgalmat lebonyolító vonalakig – írták. Arra is kitértek: a jegyellenőrök a munkájukat nem az MVK központban kezdik, így hosszabb időt tudnak tölteni a vonalon ellenőrzéssel. Több fajta ellenőrzési módszert alkalmaz a közlekedési vállalat, az észrevételben szereplő ellenőrzés az úgynevezett kiemelt jegyellenőrzés, aminek az a lényege, hogy egy kijelölt megállóhelyen 6-8 jegyellenőr várja az érkező szerelvényt, amire felszállva az összes utas utazási okmányának ellenőrzése megtörténik néhány perc alatt. Az ellenőrzés ideje alatt a villamos a megállóban áll, majd az ellenőrzések befejeztével tovább indul. A reggeli csúcsidőben a villamosok 6-8 percenként járnak és az ellenőrzés miatt torlódás nem szokott az érintett megállóban előfordulni.

A jogkövető magatartás megtartása a cél

A jegyellenőrzés célja elsősorban az utazóközönség minél szélesebb körének jogkövető magatartásra való ösztönzése, amelynek a pótdíjazás csupán eszköze, ezért a jegy- és bérletellenőrzési tevékenység eredményességének nem a pótdíjazások számának direkt növelése következtében elért pótdíjbevétel-növekedésben kell tükröződnie, hanem a jegy- és bérleteladások növekvő számában.

A jegy és bérleteladások tekintetében meg is mutatkozik a jegyellenőrzés hatékonysága: 2022. második félévében, ha az eladott jegyek és bérletek darabszámát vesszük alapul, akkor 5,2 százalékkal, ha az eladott díjtermékek bruttó értékét vizsgáljuk forintban, akkor 7,3 százalékkal több eladás történt, mint 2021 hasonló időszakában. Átlagosan a kiemelt ellenőrzések során kerül kiszabásra a pótdíjak egyharmada – derült ki a városházi tájékoztatásból.

Rámutattak arra is: a jegyellenőrzést az MVK saját munkavállalói végzik, időnként rendőri vagy önkormányzati rendészeti segítséggel. Hozzátették: ,,Úgy véljük, hogy az utasok jegy- és bérletvásárlásra való motiválását elsősorban a folyamatos és rendszeres ellenőri jelenléttel és utazási kontrollal lehet elérni". Kitértek arra: az ellenőrzési tevékenység eredményességét a jegyellenőrök akkor tudják növelni, ha munkaidőben minél több utast ellenőriznek, és minél több jogosulatlanul utazóval szemben kezdeményeznek és visznek végig intézkedést. Céljuk a jogkövető magatartás erősítése, annak a szemléletnek a tudatosítása, hogy a személyszállítási szolgáltatás igénybevétele esetén a szükséges viteldíjat meg kell fizetni, ennek elmulasztása esetén pedig annak pótdíj formájában történő megfizetésével kell számolni, akár jogi úton is a pénzkövetelések behajtására vonatkozó polgári jogi törvényi előírások alapján – olvasható a városháza – megkeresésünkre küldött – válaszában.