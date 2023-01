Egy korábbi törvénymódosításnak köszönhetően január 1-jétől nem minősül szabálysértésnek, ha nincs nálunk a jogosítvány és a forgalmi. A változás kizárólag azokra vonatkozik, akiknek Magyarországon állították ki a jogosítványát, és járművük is szerepel a magyar nyilvántartásban. Vagyis aki külföldi rendszámú autót vezet, arra nem vonatkozik a könnyítés, ahogyan a külföldi állampolgárokra sem. Az ellenőrző rendőröknek egyébként eddig is mérlegelési joguk volt azokkal szemben, akik otthon hagyták irataikat, hogy akár szóbeli figyelmeztetéssel továbbengedhessek őket.

„Ideje volt”

Autósokat kérdeztünk arról, hogy mit szólnak a változáshoz.

„Ideje volt, már régebben meg kellett volna lépni ebben a digitalizált világban” – nyilatkozta Samu István. Hozzátette: előfordult korábban, hogy otthon felejtette a jogosítványát, de egy figyelmeztetéssel megúszta.

Volt olyan is, aki tőlünk értesült az új jogszabályról. „Erről nem tudtam. De mindenképpen utánanézek. Ha így van, örülök neki. Így is annyi kártyám van, így eggyel kevesebb a gond” – osztotta meg velünk Nagy Lajos. Azt is elmondta: gyakran autózik, és számos ellenőrzésbe szokott belefutni, így mindig figyel rá, hogy nála legyen az okmány.

Beszéltünk olyannal is, aki ezek után is magánál tartja majd a vezetői engedélyét. „Hallottam róla, de én még régimódi vagyok, így nem igazán bízok az digitális lekérdezésben. Így biztos, hogy mindig magamnál tartom majd az okmányomat” – mondta Rusznyák Erzsébet. Rámutatott: még sosem fordult elő, hogy otthon hagyta volna az okmányát. Azonban olyan megesett már, hogy lejárt az okmány, és később vette észre.