Az angol nyelvű népek irodalma, történelme és a többi között nyelve és nyelvészete áll a fókuszában annak a Magyar Anglisztikai Társaság (Hungarian Society for the Study of English – HUSSE) szervezte tudományos konferenciának, amelynek első ízben ad otthont a Miskolci Egyetem január 23-a és 26-a között.

A 16. alkalommal sorra kerülő HUSSE-konferencia kapcsán dr. Dósa Attila, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kara Modern Filológiai Intézetének egyetemi docense elmondta, hogy az 1993-ban alakult társaság tagjai olyan hazai egyetemeken oktató és kutató szakemberek, akik angolnyelvű népek irodalmával, kultúrájával, történelmével, nyelvével, nyelvészetével foglalkoznak.

A vándorkonferenciát kétévente rendezik meg, és ez lesz az első alkalom, hogy a Miskolci Egyetem is csatlakozik a sorozathoz .

A HUSSE egy nagyobb szervezetnek is a tagja, a European Society for the Study of English-nek (ESSE), amely az európai nemzeti szervezeteket tömöríti. Képviselőik szintén részt vesznek majd a miskolci tanácskozáson. A plenáris ülések mellett szakmai díjakat átadása is szerepel a programban, valamint könyvbemutatók is várják a téma iránt érdeklődőket a Miskolci Egyetemen.