Első ízben adott otthont a Miskolci Egyetem a Magyar Anglisztikai Társaság vándorkonferenciájának. A rangos esemény az angol nyelv és az angol nyelvű kultúra gyújtópontja a nemzetközi színtéren.

A Magyar Anglisztikai Társaság (HUSSE, Hungarian Society for the Study of English) kétévente tart vándorkonferenciát. Az idei pedig azért is különleges volt, mert jubileumot ünnepeltek: a társaság harminc évvel ezelőtti, 1993-ban történt megalakítását.

Dr. Séllei Nóra, a HUSSE elnöke jelezte: az anglisztika minden olyan bölcsészettudomány az összefoglaló neve, amely valamilyen módon kapcsolódik az angol nyelvű és amerikai irodalomhoz, kultúrához, történelemhez, beleértve az angol nyelvészetet és a nyelvtanítás módszertanát is.

– Szakmai szempontból mindenképp, de talán még a kívülállók számára is érdekes ez a konferencia, amelyen szó esett többek között arról is, hogy az Angliában élő, a volt gyarmatokról származó kisebbségek élete miképp tükröződik a kortárs irodalomban. Vagy például az, hogy milyen témák érdeklik azokat, akik az amerikai történelemmel foglalkoznak. De arról is hallhattunk előadást, hogy a kanadisták, azaz a Kanada kultúrájával foglalkozók miképp viszonyulnak az őslakosokhoz, valamint hogy az a kultúra miképp dolgozza fel az egykori gyarmatosítás okozta traumákat – fogalmazott prof. Dr. Séllei Nóra.