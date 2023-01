Egyre beljebb merészkednek a városba és már nemcsak éjjel vagy hajnalban, de nappal is látni vaddisznókat az erdővel övezett utcákban. Egy miskolci Facebook csoportba egy videó is felkerült, amelyet nappal rögzített egy biciklis és vaddisznó látható rajta a Görögszőlő utcában. Nemrégiben egy miskolctapolcai lakos küldött fotót és videót szerkesztőségünkbe azzal a hozzáfűzéssel, hogy mindennapos a megjelenése az állatoknak a házak közelében és kerítéseket is megrongálnak, illetve kutyákra támadnak.

Évek óta ez megy, már megszokták

Hétfőn az Újgyőri Főtérhez közeli Görögszőlő utcában jártunk, ott beszélgettünk a lakókkal, akik elmondták, hogy a kertjükbe nem mennek be az állatok, de az egész utcát feltúrják. Bár ők ezt már megszokták és bejelentést sem tettek emiatt az önkormányzathoz eddig. A házak és az erdő közti területen mindenütt vaddisznó túrás látható végig, hosszú sávban. Frissek a nyomok, egyértelműen látszik, hogy napi vendégek errefelé az állatok.

2016 óta lakik a környéken, ez már akkor is probléma volt, tehát nem új keletű – mondta Pisztumer József. Náluk van két lakásban tartott tacskó, a kutyák szinte mindig ugyanabban az időpontban, hajnal 3 órakor szokták jelezni a vaddisznók közeledtét. Ilyenkor ugatnak és ki akarnak menni a vad állatokhoz, hiszen ez ösztönszerű náluk. A vaddisznók a kertbe nem jönnek be, nem is tudnának, mert betonkerítés védi a portát. A földben a növények gumóit keresik, azt túrják ki, szóval csak éhesek – vélekedett József. Nappal ő még nem találkozott vaddisznóval, de nem elképzelhetetlen, hogy mások, akik arra járnak, igen. Sokan kerékpároznak az utcában és sétálni is szoktak kis gyerekekkel – tette hozzá.