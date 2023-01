Az újév beköszöntével kellemetlen meglepetés várt a miskolci önkormányzati bérlakásokban élőkre, hiszen a baloldali városvezetés jelentősen megemelte a havi bérleti díjak összegét.

„Eddig volt harminckilenc ezer a bérleti díj, most pedig már 61 ezer forintot kell fizetnem az általam bérelt ingatlanért” – mondta el szerkesztőségünknek egy neve elhallgatását kérő bérlő. Hozzátette: kezdetben csak húsz ezer forint körüli összeget fizetett az általa lakott lakásért.

Egy másik lakó arról számolt be nekünk, hogy az ő számítása szerint már duplájára emelkedett az általa több évtizede bérelt ingatlanért fizetendő összeg. „Sokkal nehezebben fogom tudni kigazdálkodni a megemelt költségeket, mert a nyugdíjam ugyan emelkedett, de a mostani emelés el is viszi, sőt még rá is fizetek” – részletezte a bérlő. Nem zárja ki azt sem, hogy egy olcsóbb ingatlanba költözik.

Nagy port kavart

Korábban a Fidesz-KDNP is sajtótájékoztatót tartott az ügyben, mert szerintük tarthatatlan az a helyzet, hogy a baloldali városvezetés a kiszolgáltatott helyzetben levőket sarcolja meg. Számításaik szerint csaknem négyezer lakásban emelték a bérleti díjakat. Több mint tízezer emberre hatással lehet a döntés.

A közösségi médiában is nagy port kavart az áremelkedés. Hangot is adtak a nemtetszésüknek, a közösségi az ügy kapcsán. Egy hozzászóló megszólította Simon Gábort, a Velünk a Város frakcióvezetőjét, a Miskolc Holding Zrt. felügyelő bizottságának elnökét. A kommentelő azt vetette a politikus szemére, hogy szerinte „az önkormányzati bérlakások árát a budapesti albérletárakhoz igazították”. Azt is hozzátette, hogy már piaci áron is jobban megéri lakást bérelni, mint önkormányzati bérlakásban élni, mert kedvezőbb az ára. Simon Gábor erre úgy reagált egy kommentben: „Akkor oda kell költözni”. A posztot azóta eltávolította a politikus. Akkor kerestük Simon Gábort az üggyel kapcsolatban, de érdemben nem válaszolt a kérdéseinkre.

Dr. Simon Gábor Velünk a Város frakcióvezetője

Fotós: Ádám János

Korábban a miskolci városháza is elismerte, hogy jelentős a béremelés mértéke, de azt is hozzátették, hogy más módon próbálnak segíteni a bérlakásban élőkön.