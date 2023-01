A lakás nem égett, mégis tönkrement. A felette égő lakás oltásához használt víz kormolt össze és áztatott el mindent. A károsult hangsúlyozta, hogy a legnagyobb szerencse a szerencsétlenségben, hogy senki sem sérült meg a szilveszteri lakástűzben, melynek végül az ő ingatlana is kárát látta. Belegondolni abba, hogy mások hanyagsága, pillanatnyi szórakozása (egy tűzijáték) miatt történt mindez, meglehetősen dühítő.

Én legalábbis tehetetlen dühöt éreznék. A hölgy azonban találkozásunkkor nem volt dühös, csak végtelenül szomorú és elkeseredett. Az önkormányzat dolgozói és mások is a segítségére siettek, csakúgy, ahogy a tűz károsultjainak, így van hol laknia neki és testvérének. Viszont most két lakás rezsijét kell fizetni. A fűtést is természetesen. Abban a lakásban is, amely jelenleg lakhatatlan. Ebbe eddig – azt hiszem – bele sem gondolt senki. Remélem, hogy a döntéshozók meghallják a hívó szót, és talán enyhülnek ezek a terhek, legalább egy időre. Nagy segítség lenne.