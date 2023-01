Több mint 762 millió forint támogatásból végezték el a Kenézlő központú agglomeráció szennyvíztisztító telepének korszerűsítését, a beruházást közelmúltban át is adták – közölte közösségi oldalán dr. Hörcsik Richárd, a térség országgyűlési képviselője.

Átfogó modernizáció

Mint írta, a négy települést, vagyis Kenézlőt, Györgytarlót, Visst és Zalkodot is kiszolgáló létesítmény átfogó modernizációja hozzájárul a térségben élők és dolgozók komfortfokozatának növelése mellett a környezet védelméhez is. A felújított telep kapacitása mintegy 200 köbméter naponta, vagyis ekkora mennyiségű szennyvizet lesz képes egy nap alatt megtisztítani, amelynek köszönhetően 2083 lakos kiszolgálását tudja biztonsággal megoldani. A beépítendő, mechanikai szűréssel kiegészített, úgynevezett „aerob eleveniszapos” technológia pedig nem csupán kiszűri a vízből a különböző szennyeződéseket, hanem eltávolítja a különböző szerves anyagokat, illetve az ammóniát, illetve a foszfort is – magyarázta a honatya. A projektben olyan kiegészítő munkálatokat is elvégeztek a szakemberek, mint a zalkodi, vissi és györgytarlói végátemelők komplex felújítása, ami magába foglalta a gépészeti és villamos szereléseket egyaránt. Mindezeken túl a korszerű irányítástechnikai rendszer kiépítését is magába foglalta a beruházás – közölte dr. Hörcsik Richárd.