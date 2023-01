A magyar kultúra napja alkalmából kedden a Földes Ferenc Gimnázium könyvtárában honismereti programot tartott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismereti Egyesület. Azért épp a Földesben, mert Friedmanszky Lilla, a 47. Istvánffy Gyula Honismereti Gyűjtőpályázaton Arany Oklevelet kapott, így iskolájában mutathatta be dolgozatát az esemény közönségének. A gimnázium tanulója Életmesék – Kubai emlékek nagyapámtól címmel írta pályázatát, mondta el portálunknak Titkos Sándorné, az egyesület elnöke. Hozzátette: egy nagyon különleges írásról van szó, a nagypapa Kubában volt katona, erről mesélt az unokájának. A bíráló bizottság értékelése alapján nyerte meg az oklevelet.

Újabb honismereti kiadvány

A Szülőföldünk megyei honismereti periodika legújabb számát is bemutatták a rendezvényen. Megtudtuk, a kiadvány 1981-től jelenik meg, országosan egyedülálló, hogy egy honismereti kiadvány folyamatosan meg tudjon jelenni. Titkos Sándorné rámutatott: a kiadványban a történelmi vármegyéről szóló kutatásokat teszik közre.

„Ismertetjük ezen területek honismereti kutatásait, illetve azokról a kutatókról is írunk, akik sokat tesznek azért, hogy lakóhelyük, térségük, néprajza megmaradjon az utókor számára” – húzta alá. Az eseményen az is elhangzott, hogy jelenleg nagyon sok feltárni való van még, de félő, 10, 20 év múlva már késő lenne ezeket feltárni, mert megszűnnek, elhalnak a főként népszokások. Végül a nemrég megjelent Abaúj-Tornai Krónika című kiadvány honismereti tevékenységét is ismertették, amely kifejezetten az helyi kutatásokról számol be.