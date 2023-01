Az EU olyan irányelven dolgozik, amely szélesítené a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők lehetőségeit.

Vagyis, hogy ne csak 3,5 tonnás, hanem ennél nagyobb, maximum 4,25 tonnás össztömegű gépjárműveket is vezethessenek ezzel a vezető engedéllyel – adta közre a vezess.hu. Ha a terv megvalósul, akkor minden EU-tagállam át tudja majd ültetni a saját nemzeti szabályozásába.

A javaslat az unió országaiban kialakult általános sofőr hiány enyhítésére született.

Azonban nem biztos, hogy ezzel a szállítmányozási cégek problémái egy csapásra megoldódnak majd, hiszen hiába lehet B kategóriával nagyobb tehergépkocsit vezetni, ahhoz gyakorlat is szükséges. Az elképzelés változást hozna a sofőrképzés több területén. Az új rendelkezést az EU-tagországoknak át kellene ültetniük a saját nemzeti jogszabályaikba, ezért ez leghamarabb jövőre valósulhat meg.

Csak kiegészítő képzéssel

A tényleges megvalósíthatóságát - a biztonsági kérdéseket figyelembe véve – abban látja, hogyha meghatároznak hozzá egy megfelelő gyakorlatot – mondta Tóth Tibor, járművezető-oktató, a Tóth Autósiskola tulajdonosa. Kiegészítő képzést kell adni hozzá, amellyel ezeket a járműveket vezetheti a munkavállaló B kategóriás jogosítvánnyal is. Hiszen gyakori a szállítmányozási cégeknél például a pótkocsis szerelvény, amivel közlekedni meglehetősen nehéz és gyakorlati tudást, tapasztalatot igényel. Mondjuk ha csak egy egyszerű tolatást nézünk, már az is kifoghat a személyautóhoz szokott sofőrön – jegyezte meg az oktató. A „C” és „E” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezőknek például az egy vizsgafeladat, hogy oda kell tolatni a rámpához. Az a munkáltatónak is érdeke, hogy biztonságosan közlekedjen a járművel az, akit ezzel megbíz.

A munkaerőhiány nem lehet okozója balesetnek vagy anyagi kárnak.

És bármennyire sürgős is egy jogosítványt megszerezni, a gyakorlatot nem pótolhatja semmi, ahhoz idő kell – hangsúlyozta az oktató. Elég sokszor előfordult már náluk is, hogy valakinek egy remélt állás és a vele járó céges autó miatt kellett gyorsan a vezetői engedély, de a kellő gyakorlat nélküli vezetés, a „mély vízbe dobás” kockázattal jár – emelte ki Tóth Tibor.

Számít a balesetmentesség

Az oktatói szakma véleménye szerint a B kategória kibővítését csak úgy lehet biztonságosan végrehajtani, ha figyelembe veszik ezeket a tényezőket. Azok az emberek, akik személyautót vezetnek, különböző képességekkel bírnak. A jó sofőr nem feltétlenül az, aki régóta vezet, inkább az, aki meghatározott időintervallum alatt már nagyon sokat vezetett mindenféle úton és helyzetben és minden körülményre fel van készülve, tehát nagy a tapasztalata – avatott be Tóth Tibor.

Nem alkalmas rá mindenki

Minden nap vezet az otthona és a munkahelye között, vidékről jár be a városba és időnként a munkája miatt is autóba ül – mondta Horváth Karolina. Nem tervezi, hogy tehergépjárművet fog valaha is vezetni, de ha mégis úgy hozná sors, ő biztosan elmenne akár saját költségen is egy kiegészítő képzésre. És csak a kellő gyakorlat megszerzését követően vállalna sofőri munkakört.

Nem mindenki alkalmas teherautó sofőrnek – hangoztatta Pásztorné Sarolta. A B kategóriás jogosítványával elboldogul, ha személyautót kell vezetni, hiszen abból már több gyártó modelljét is kipróbálta. A terepjáró mumus volt számára régebben, de ma már az sem jelent akadályt.

Azonban egy teherautó, amely nem csupán nagy, de rakodó tere és kilengése is van, ügyességet, rátermettséget és tapasztalatot igényel.

Sarolta szerint ő erre alkalmatlan lenne.

Egyáltalán nem ért egyet az új szabályozás tervezett bevezetésével – hangsúlyozta Tóth Roland. Ha mégis sor kerül a megvalósításra, akkor biztosan meghatározná a döntéshozók helyében, hogy csak plusz képzéssel, gyakorlati oktatással és különbözeti vizsgával kerülhessen be a B kategóriás jogosítványba a 3 és fél tonnánál nagyobb össztömegű tehergépkocsi vezetésének lehetősége.