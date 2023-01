A korábbi időszakhoz hasonlóan ezúttal is közös munkaértekezlettel kezdték az esztendőt az Ózdi járás településvezetői. Az eseménynek most is Borsodnádasd adott otthont, a hagyományos eseményre Riz Gábor országgyűlési képviselő hívta meg a polgármestereket. A kötetlen megbeszélésen szó esett a 2022-es év sikereiről, nehézségeiről, de a jövővel kapcsolatban számos feladatot is megfogalmaztak, valamint az önkormányzatok számára adódó lehetőségekről is beszélgettek.

Ezer szállal

– Fontos célkitűzésünk, hogy a térség ne térjen le a fejlődés útjáról, és Ózd vezetésével továbbra is meghatározó része legyen vármegyénknek – tette hozzá Riz Gábor. – A járás legnagyobb városa ugyanis önmagában egy térségformáló erő, Ózd mindenkori helyzete alapjában meghatározza, hogy mennyire erős a vonzáskörzete. A gazdaság, a helyi társadalom vonatkozásában azonban ezer szállal kötődünk egymáshoz, ezért az is lényeges, hogy beletekinthessünk egymás életébe. Lássuk a falvak, a kisebb települések céljait, lehetőségeit, gondjait. A kapcsolattartás folyamatos, de ilyenkor kötetlenebb formában is megvitathatjuk a dolgainkat.

Pozitív hatással

Az Ózdi járás jövője szempontjából egy jelentős beruházás kezdődött el néhány héttel ezelőtt. Igaz, most még a 23-as út Heves vármegyei oldalát modernizálják, ezután viszont a másik oldalon a borsodnádasdi szerpentinen vonulnak fel a munkagépek. A hosszú ideje várt fejlesztés remélhetőleg pozitív hatással lesz az ózdi és a város környéki gazdaságra is.

– Számos gondolat, ötlet merül fel ezen a megbeszélésen is, bízunk benne, hogy ezek közül többet is sikerül megvalósítani – tette hozzá Kormos Krisztián, az eseménynek helyet adó Borsodnádasd polgármestere. – Erre korábban is volt példa, a munkaértekezleten felvetett javaslatokból később projektek, megvalósult beruházások lettek. Ez ugyanis mind-mind az itt élő emberek érdekeit szolgája. Mindenképpen szeretném kiemelni a megkezdett útfejlesztést, amelyet most sokan nehézségként élnek meg, hosszú távon azonban biztos, hogy hasznára lesz a térségnek.

Gyorsabban Pest felé

A 23-25-ös számú főutak fejlesztésével kapcsolatban Riz Gábor kiemelte: a térség kiemelkedő beruházása az előttünk álló hónapokban a borsodnádasdi szerpentin fejlesztése lesz, amely gyorsabbá tudja majd tenni a közúti közlekedést Budapest irányába, ezért mind gazdasági, mind társadalmi szempontból rendkívül fontos Ózd és vonzáskörzete számára.