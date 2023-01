Mélyebb kutatások nélkül is belátható, hogy ha valaki túl van az ötödik x-en annak a munka- és élettapasztalata is több lehet, feltehetően jobban tűri a stresszt, és könnyebben megbirkózik bonyolult feladatokkal. A hátrányok között szerepel az esetlegesen elavult vagy alacsony szintű képzettség és további korlátozó tényezőt jelenthetnek a magasabb életkorral gyakran együtt járó egészségi problémák is. Minél tovább állástalan valaki, annál kisebb az esélye, hogy visszataláljon a munka világába, a belső motiváció hiánya miatt is. Általánosságban elmondható, hogy a cégek azért választják szívesebben a fiatalabb munkavállalókat, mert sokkal több bennük a lendület, az energia, és nem utolsó sorban olcsóbbak - írják a szakértők. A profik azt mondják, hogy minél több generáció képviselteti magát egy munkahelyi kollektívában, az annál színesebb, kreatívabb és hatékonyabb lesz, mégis ma még csupán a cégek kis százaléka ismeri fel ezeket az előnyöket, ennek kell változnia a jövőben minden generáció érdekében.