Miskolc Megyei Jogú Város közgyűlése 2021. decemberében fogadta el a részvételi koncepciót. „A lényeg, hogy meghatározott keretek és feltételek mellett megpróbáljuk a városlakókat minél inkább bevonni olyan kérdések megvitatásába, amelyek Miskolc, a miskolciak számára fontosak” – mondta a város alpolgármestere, Varga Andrea.

Példaként említette, hogy vannak lényeges kérdések, amelyek fejlesztésekkel, vagy olyan típusú beruházásokkal kapcsolatosak, amelyek a város egészére kihatnak. „Ennek a koncepciónak több részeleme van, a tájékoztatástól elkezdve a különböző közösségi beszélgetéseken át, az úgynevezett részvételi költségvetés megalkotásáig” – részletezte.

Tervezéssel indult

Varga Andrea elmondta, a 2022-es költségvetésben külön soron szerepel a részvételi költségvetés keretösszege, amely 15 millió forintban lett meghatározva. „Ennek az összegnek a felosztásáról hosszú folyamatot követően született döntés, így elkezdődhet a megvalósítás” – mutatott rá. „A munka azzal indult, hogy a város létrehozta a tervezzukmiskolcot.hu honlapot, amin az összes miskolci részvételi folyamat és esemény megtalálható. Ez egy olyan felület, ahol eszmecserére is van lehetőség, valamint tájékoztatjuk a miskolciakat” – mondta. Hozzátette: ezen a felületen jelent meg először, hogy a részvételi költségvetés felosztása milyen folyamatokon keresztül történik.

Többlépcsős folyamat

Első körben egy javaslattételi folyamat indult el. „Azt kértük a miskolciaktól, hogy küldjék be az ötleteiket és mondják el, mire költenének forrásokat annak figyelembevételével, hogy ez a keretösszeg áll rendelkezésre” – idézte fel. Azt is elmondta, hogy több mint kétszáz ötlet érkezett be a felhívásra. „A következő lépés az volt, hogy az ötleteket a polgármesteri hivatal különböző szakosztályai megvizsgálták, például megvalósíthatóság szempontjából” – ismertette. Rámutatott: a szakosztályok egyben készítettek egy költségbecslést, hogy lássák, a keretösszeget hogyan tudják majd felhasználni.

„A következő lépés ismét a miskolciaké volt. Elindult a részvételi tanács megszervezése, ami civil szervezetek tagjaiból és érdeklődő állampolgárokból állt, később pedig az ő részvételükkel felállt egy testület, amelynek az volt a dolga, hogy a szakosztályok által átvizsgált és költségbecsléssel ellátott javaslatokat egyesével megvizsgálja, mérlegelje, valamint döntsön arról, amelyeket megvalósításra érdemesnek talál” – mondta. Ennek eredményeként egy háromszor tizenöt projektet tartalmazó lista alakult ki, amelyről a miskolciak dönthettek, és a tíz legtöbb szavazatot kapott javaslat megvalósítása kezdődik meg.

Hatalmas érdeklődés övezte

Varga Andrea emlékeztetett, a részvételi költségvetés idén először valósult meg Miskolcon, de más önkormányzatoknál is tettek már erre kísérleteket. Számos európai országban ez a folyamat kötelező eleme a költségvetés megtervezésének. „Ahhoz képest, hogy ez volt az első ilyen részvételi költségvetés, hatalmas érdeklődés övezte” – húzta alá. „Hihetetlenül jó volt látni azt a bölcsességet, ahogy gondolkoztak az emberek, és voltak közöttük olyan javaslatok, amik további gondolkodásra érdemesek” - mutatott rá.

Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy nagyon sok olyan elképzelés érkezett, ami a környezetvédelemmel, a klímavédelemmel és a zöld területek bővítésével kapcsolatos. „Olyan projektek fognak megvalósulni, amelyek élhetőbbé teszik városunkat” – húzta alá az alpolgármester. Varga Andrea úgy véli, az embereket egyre jobban érdekli, hogy a városuk merre fejlődik. „A részvételiség fontos eleme, hogy a városlakók hoznak döntéseket az általuk megválasztott képviselők útján, és ehhez tud eszközt adni ez a mostani kezdeményezés” – mondta Miskolc alpolgármestere.