Javulóban az árvízi helyzet – Borsod-Abaúj-Zemplénben szerdán már sehol sem volt harmadfokú készültség a megáradt folyók itteni szakaszain. „A Bodrogon hétfőtől másodfokú árvízvédelmi készültséget rendelt ez az Országos Vízügyi Főigazgatóság, ami azóta már tetőzött Felsőbereczkinél, de a készültségi szint maradt” – mondta portálunknak Siklós Gabriella az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Hozzátette: Továbbra is magasabbak az átlagosnál a folyók vízállásai, de komolyabb beavatkozásra nincs szükség az Országos Vízügyi Főigazgatóság szerint.

Mindenhol tetőzött

A szakemberek azzal számolnak, hogy mivel a napokban nem várható jelentősebb mennyiségű csapadék, így az árvízhelyzet sem romlik és a tetőzés után folyamatos apadás lesz tapasztalható. A Hernád alsó szakaszánál, Gesztelynél elsőfokú árvízvédelmi készültség van érvényben a levonuló árhullám miatt. „A Sajó, a Hernád és a Tisza is egyértelműen apad, a felsőbb részeken szembetűnő az apadás mértéke, az alsóbb szakaszon is folyamatosan csökken a vízállás a mederben” – húzta alá Siklós Gabriella. Arra is rámutatott: Jelenleg a Bodrogon van másodfokú árvízvédelmi készültség a levonuló árhullám miatt, de itt is tetőzött a folyó és a hónap végére visszaállhat a rendes vízállás az előzetes számítások szerint. A szóvivő azt is elmondta: Mivel a Bodrog a Tiszába folyik, így ott is jelentősebb vízszintnövekedés tapasztalható, így nagyjából 700 centiméternél fog tetőzni a folyó Tokajnál.

Vannak még lezárt útszakaszok

A Magyar Közút Útinform szolgálatának szerda reggeli tájékoztatása szerint a Sajó áradása miatt a következő alsóbbrendű utakon útszűkületre kell számítani Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében: a Sajókaza-Aggtelek-Szin összekötő utat a 26-os főút és Sajókaza között. A Muhi-Köröm összekötő utat lezárták, valamint a komp sem közlekedik a két település között, illetve Sajóörös és Kesznyéten települések között a Sajó áradása miatt teljes útzárat vezettek be, amely várhatóan jövő hétig tart. Hétvégén a Hernád folyó is kilépett a medréből. Bőcs településen a folyó két településrészen már az úton folyik, de a közlekedést továbbra sem akadályozza. A felsorolt útszakaszok egyébként ártéren találhatóak. A Voláninfó szintén felhívja a figyelmet, hogy a Sajó folyó áradása miatt lezárták a 36107-es utat Kesznyéten és Sajóörös között. Ez kihatással van a menetrend szerinti távolsági buszok közlekedésélre is, így érdemes tájékozódni, mielőtt útnak indulnánk.