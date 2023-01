Elemzők szerint egyre biztosabb, hogy hamarosan megáll az élelmiszerek áremelkedése. Már látható a tartós fordulat a meghatározó mezőgazdasági alapanyagok világpiaci árán. Tavaly novemberben kezdett csökkenni a gabonafélék és az olajos magvak világpiaci ára. A csökkenés tartósnak bizonyul, és az előrejelzések is követik a folyamatot. Ez azt jelenti, rövidesen valóban megáll az élelmiszerek drágulása.

A szakértői előrejelzések szerint a tavaszi hónapoktól jelentősen lassul az élelmiszerek fogyasztói áremelkedése, nyárra pedig várhatóan beállnak egy tartós szintre. Ez a folyamat más termékek és szolgáltatások esetében is hasonlóan alakul, remélik a szakértők. Összességében a Magyar Nemzeti Bank is arra számít, hogy az inflációs csúcsot az év első hónapjaiban érjük el, majd az év második felétől jelentősen lassul az árak emelkedése, 2024-ben pedig már 5 százalék alatt marad az árindex.

A gazdák kárára

Taskó József, a Nemzeti Agrárkamara Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei elnöke is azt tapasztalta, hogy hogy valóban csökkent az elmúlt időszakban a meghatározó mezőgazdasági alapanyagok ára.

– Ezzel csak az a baj, hogy mindez a termelők, a gazdálkodók kárára történik. Magam is mezőgazdasági termelő vagyok, tehát jól ismerem a gazdák helyzetét. Az a gond, hogy a vetőmag, a műtrágya, a növényvédőszer, a gépek és alkatrészek ára olyan mértékű emelkedést ért el, az elmúlt évben, amilyen még soha nem tapasztaltam, amióta mezőgazdasággal foglalkozom. Ha pedig a termelők nem tudják eladni nyereséggel a terményüket, könnyen megtörténhet, hogy tönkremennek. A fogyasztó ugyan jobban jár valamivel, de annak sajnos lesznek hátulütői. A gazdálkodók nem kapzsi emberek, de ők is szeretnénk megélni a munkájukból. Főleg így, hogy hatalmas kockázatokat vállalnak, az időjárás és piaci viszonyok miatt – jelezte Taskó József.

Ukrajnából jön

A világpiaci árak csökkenésének hátterére is rávilágított.

– Ukrajnából ezekben a hónapokban rengeteg mezőgazdasági alapterményt hoznak be, napraforgót, repcét, búzát, kukoricát, melyek sokkal olcsóbbak, mint az itthon megtermelt gabona.

Ez is lefelé nyomja az árakat. Ukrajnában azonban sokkal olcsóbban lehet termelni, mint nálunk, mert olcsóbb a műtrágya és a növényvédőszer is. Olyan szigorú előírásik sincsenek mint nálunk az élelmiszerbiztonság miatt. Ukrajnában tehát sokat és olcsón lehet termelni. Most ezek a termények idejönnek hozzánk, a kelet-európai országokba, Lengyelországba, Szlovákiába, Magyarországra, Romániába és Bulgáriába. Ebben az öt országba özönlenek be az ukrán termények, ami szintén csökkenti az élelmiszerárakat, csak azt nem tudom, hogy ennek milyen hatása lesz a későbbiek folyamán. Mert ha tönkremegy a hazai termelő, akkor még kiszolgáltatottabb helyzetben leszünk, mint most – hangsúlyozta Taskó József.

Megcélozta Európát

Hozzátette: Ukrajnából most a tengeren keresztül nem nagyon tudnak terményeket szállítani a háború miatt. Pedig azok a szállítmányok mennének az éhező, afrikai országokba, az ENSZ-segélyezésen keresztül. Ezért Ukrajna megcélozza Európát az olcsó mezőgazdasági terményeivel. Európa pedig felvevő, hiszen a tavalyi aszály elvitte a termés egy jó részét. Kamarai elnökként naponta kap 20-30 a telefont, hogy hol láttak a vármegyénkben ukrán terményekkel megrakott kamionokat.

– Ha az idei év jól sikerülne a magyar gazdáknak, akkor valamelyest javulna a helyzet. Már most jobbak a kilátások, mint tavaly ilyenkor, mert 2022-ben az ősz és a tél is aszályos volt, majd berobbant a forró nyár és a még nagyobb aszály. Az aztán megadta az utolsó döfést a gazdáknak. Különösen a kukorica és a búza sínylette meg a szélsőséges időjárást, úgyhogy ehhez képest jobb a helyzet. Azonban mindannak az ára, ami a gazdálkodáshoz kell, a csillagos égben van, és ront a helyzeten, hogy a gazdák többsége bérli a földet, mert a bérleti díjak is emelkedtek.

Egy élelmiszerbolt előtt beszélgettünk a vásárlókkal. Ők természetesen örülnének, ha végre olcsóbb lenne a megélhetés. Egyikük azt mondta, azt tapasztalja, hogy szinte minden élelmiszert kétszer olyan drágán lehet megvenni most, mint tavaly év elején. Van, aki csak az alapvető élelmiszerekből vásárol, mások az akciókat keresik. Az egyik fiatalember megjegyezte, jó lenne, ha SZÉP-kártyával újra lehetne élelmiszert vásárolni.