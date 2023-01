Az István Nádor Borlovagrend idén tizennyolcadik alkalommal hozta el a diósgyőri római katolikus templomba a szőlősgazdák vesszőit, több környékbeli településről. A vesszőket megáldották, ezzel is kifejezve azt, hogy bőséges termést várnak majd idén is a szőlészek és borászok. „Szent Vincét a szőlészek védőszentjének tartják, és a kultusza a tizenegyedik században terjed el” – mondta el portálunknak Czupper András, a borlovagrend nagymestere. Hozzátette: A vesszőszenteléshez nagyon sok népszokás társult, az egyik legismertebb, ha csurog a Vince, akkor tele lesz a pince. „Ha nézzük a mostani csapadékos, így reméljük, hogy idén is tele lesznek a borospincék” – mondta.

A bükkaljai borvidék számos településéről, Bogácstól egészen az edelényi Császtáig a gazdák elhozták a frissen vágott szőlővesszőket, amelyeket a vasárnapi szentmise keretében Szabó József tisztelendő úr áldott meg. „Az eseményt minden évben várják a hívek, így idén is sokan eljöttek a jeles alakalomra” – mutatott rá Czupper András. Azt is elmondta, hogy kultúránk ápolásának szerves része, hogy a Kárpát-medencei hagyományokat őrizzük, átadjuk a soron következő nemzedéknek, mert van mire büszkének lennünk nekünk, magyaroknak.

„Az István Nádor Borlovagrend több szőlészethez és borászathoz kapcsolódó néphagyományt ápol, köztük a mai jeles alkalmat is” – húzta alá. Arra is rámutatott, hogy évről-évre a egyre több borlovagrend van jelen az eseményen.