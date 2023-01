Magyarországon kiemelkedően erős a családtámogatási rendszer, a gyermeket vállaló családok számos kedvezményben részesülnek. Bár a születések száma 2019-től folyamatosan nőtt, évente 2-3 ezerrel, azonban egyre kevesebben vagyunk. A probléma nem újkeletű, 1981 óta megfigyelhető jelenség, hogy csökken a gyermekvállalási kedv, a lakosság öregszik.

Az élveszületések száma Magyarországon

Más értékek

Mi a tendencia oka, és mi segíthetné még, hogy több gyermek szülessen hazánkban?

A gyermekvállalás meglehetősen összetett dolog – jelezte portálunknak Szabó-Tóth Kinga szociológus, a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének intézetigazgatója.

– Személyes kérdés. És a szociológiai kutatások kimutatták, hogy az esetek felében ösztönös. Erről nemrég vizsgálatok is készültek. Azt feltételeztük, hogy a gyermekvállalás minden esetben tudatos döntés eredménye, de ez nem így van. Ezért azt tapasztaljuk, hogy a gyerekek úgy jönnek, ahogy akarnak, ami valahol természetes is. Másrészt a gyermekvállalást az adott ország kultúrája, közössége, hagyományai és szokásrendszere is meghatározza. Azt sem szabad elfelejteni, hogy napjainkban, a 21. században a nyugat-európai országokban is az látszik, hogy egyre kevesebb gyermek születik, arányaiban még kevesebb, mint hazánkban. Ennek az az oka, hogy a jelenlegi individualista társadalomban már nem azok az értékek, mint 30-40 éve. Bár megjegyzem, a magyar társadalom még mindig konzervatívabb és hagyománytisztelőbb, mint a nyugat-európai, de nem lehet kiemelni hazánkat a nemzetközi környezetéből – hangsúlyozta a szakember.Hozzátette: a gyermekvállalási kedvet még legalább 8-9 tényező befolyásolja. Például, hogy sok gyermeket hiába szeretnének, nem születhetnek meg – az utóbbi években nőtt a nem termékeny emberek aránya a társadalomban. Ennek okát az orvostudomány keresi.

Későn szülnek

– Az okok között van az is, hogy a nők egyre később szülik meg az első babájukat, azt pedig tudjuk, hogy a termékenységnek vannak biológiai határai. 2021-ben hazánkban 1,7 volt a termékenységi arányszám, ami azt jelenti, hogy egy nőnek 1,7 gyermeke született, persze csak statisztikailag. Ez jó szám például 2011-hez képest, amikor csak 1,1 volt. Tehát sikerült a születések számát feltornázni, de ha azt nézzük, hogy 100 évvel ezelőtt ez az arányszám 4-5 volt, akkor alacsonynak mondható. Viszont azt is tudni kell, hogy a 21. században született gyermekek nagy valószínűséggel megérik az egészséges felnőttkort, évtizedekkel ezelőtt azonban meglehetősen nagy volt a csecsemő- és gyermekhalandóság. Probléma az is, hogy nincs elég szülőképes nő Magyarországon, mert 20-40 évvel ezelőtt nem születtek elegen. Úgyhogy az a korosztály, amelyik képes lenne gyermekvállalásra, egyre szűkül. Nem szabad elfelejteni, hogy erős az elvándorlás Magyarországról, épp ebben a korosztályban. Ha növelni szeretnénk a fiatalok arányát a társadalomban, itt kellene tartani a fiatalokat. Van egy új jelenség is, a tudatos gyermektelenség. Sok hallgatóm nem akar gyereket. Az okok között sorolják az elmúlt évek történéseit, a világjárványt, a háborút, és ott van klímaszorongás is – mutatott rá a szociológus.

Szerethetőbb lét

– A családtámogatási kedvezmények nagyon szép erőfeszítések, de nem teljesen hatékonyak. A gyermekvállalási kedvet az növelné még jobban, ha a fiatalok szeretnének itt élni. Ha jó közösségeik lennének, ha érdemben beleszólhatnának a döntéshozatalba, ha lennének tevékeny civil csoportok. Társadalmi integráció és szerethetőbb lét kellene – sorolta Szabó-Tóth Kinga. Felvetettük: a közelmúltban komoly társadalmi vitát váltott ki az Állami Számvevőszék azon elemzése: a diplomás nők pedig nem akarnak férjhez menni és gyereket szülni. – Bárcsak minden nő tanulna Magyarországon, mert akkor valóban tudatos döntés eredménye lenne a gyerekvállalás. A tanult nők kapnak munkát, megfelelő körülményeket tudnak biztosítani a gyermekeik számára. Hazánkban nagy probléma a korai gyermekvállalás: 18 év alatti gyermekek szülnek gyermekeket, sokszor rossz körülmények közé. Ha ezek a lányanyák is elvégeznék legalább a középiskolát, jobb életkörülményeket tudnának biztosítani a családjuknak, hívta fel a figyelmet a szakember.