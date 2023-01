Másképpen, más képben! Ez a címe annak az encsi szociális célú városrehabilitációs projektnek, mely közel 115 millió forintos támogatást nyert el Top Plusz pályázat keretében, adta hírül a napokban Mikola Gergely, a város polgármestere. Hozzátette, a kísérő pályázat, melyből közel 300 millió forintos infrastrukturális fejlesztéseket valósítanának meg, kedvező döntés mellett jelenleg forráshiány miatt várólistán van. A pályázatok fő célja Encs 2-es és 4-es szegregátumának rehabilitációja. Az érintett területek a Rákóczi Ferenc utca szakiskola felőli oldalán található „Szug” és a Vágóhíd úti rész, valamint a Bársonyos utca és a Dózsa György utca.

„Aki folyamatosan követi a beszámolóimat az tudja, hogy a város minden pontján tervezünk beruházásokat. Ezek között vannak könnyebben és nehezebben megvalósítható fejlesztések, ugyanis nem csak rajtunk múlik, de kell az is, hogy a lakosság ebben partner legyen. Mi, a részünkről mindent megteszünk, hogy az egész városban jobb legyen élni, ehhez a mostani pályázatban megjelölt területek is beletartoznak”, fogalmazott a polgármester közösségi oldalán.

Hátrányok felszámolása

A projekt részleteiről Konyor Judittól tudtunk meg többet, aki, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás szakmai tanácsadója és Encs önkormányzati képviselője. Elöljáróban hangsúlyozta, a projektre konzorciumban pályázott az önkormányzat és a kistérségi társulás, a megvalósítás is együtt történik. A projekt átfogó célja az érintett területeken a szegénység, a társadalmi és munkaerőpiaci hátrányok újratermelődésének megállítása, valamint a közösségi és egyéni szintű társadalmi integráció feltételeinek megteremtése.

Élhető város

– Szeretnénk elérni, hogy Encs olyan élhető, szegregáció mentes településsé váljon, ahol a romák egyenrangú tagjai a közösségnek, dolgoznak és fizetésből élnek. Célunk, hogy a mélyszegénységben élők életkörülményeik javuljanak, biztos megélhetésük útján a felnövekvő generációk már ne ismerjék a nélkülözés semmilyen formáját. A projektbe szeretnénk bevonni a két szegregátumon kívül élő lakosságot is, a résztvevők 25 százalékának erejéig. A projekt ideje alatt a családokat három szociális munkás és egy szociális asszisztens segíti majd. A szociális munkát végző mentorok közvetlen kapcsolatban lesznek a családokkal, folyamatosan figyelemmel kísérik a gyermekek kötelező intézményi ellátásban való részvételét, segítséget nyújtanak a munkavállaláshoz szükséges dokumentumok kitöltésében, tájékoztatást nyújtanak a szolgáltatások elérhetőségéről, igénybevételének módjáról. Veszélyeztetettség esetén a jelzőrendszer tagjai felé jelzéseket tesznek, de feladatuk lesz az is, hogy folyamatosan nyomon kövessék és felülvizsgálják a fejlesztési terveket. Az előkészítés során a célcsoport körében kérdőíves felmérés végeztünk, interjúkat készítettünk az együttműködő partnerekkel, és az ott megfogalmazott igények alapján terveztük meg a különböző tevékenységeket – sorolta Konyor Judit.

Fejlesztő programok

A részletekről szólva elmondta, a közösségfejlesztő programjuk címe „Mutasd meg mit tudsz!” Ezen belül tehetségkutatót rendeznek, a „Láss csodát!” című programjuk pedig mozi- és színházlátogatást tartalmaz. A szegregátumokban élők társadalmi integrációját segítő program címe „Érezd saját kertedben a virágok illatát!”, célja a rendezett lakókörnyezet kialakítása és fenntartása. De terveznek önismereti, konfliktuskezelési interaktív foglalkozásokat, családszervezési és életvezetési tanácsadásokat, bővítik a családok háztartási ismereteit, valamint pénzügyi és adósságkezelési tanácsokkal is segítik őket. Lesznek szakmát adó képzések, valamint gyümölcs- és zöldségtermesztésről szóló foglalkozások. Családi, közösségi kerteket hoznak majd létre önfoglalkoztatás és megélhetés céljából. A program fontos része lesz a mentálhigiénés tanácsadás és a szülői kompetenciafejlesztés. A gyerekek kreatív, játék- és sport foglalkozásokon vehetnek részt, megismerkedhetnek a roma néphagyományokkal és napközis táborba is elmehetnek. Szerveznek bűnmegelőzési előadást, és a közbiztonság javítását elősegítő programot is.

– Encs önkormányzatának kiemelt célja, hogy megszüntesse a szegregációt, a diszkriminációt, biztosítsa az egyenlő esélyeket a nevelési-oktatási, a közszolgáltatási, az egészségügyi ellátási rendszerekben és az egyéb gazdasági-társadalmi folyamatok során is – hangsúlyozta Konyor Judit.