Tucatnál is több hattyútetemet találtak horgászok és természetjárók a szilveszteri-újévi hétvégén Sárospatak mellett a Berek-holtágon. Az erről készült fotók a közösségi oldalakon is terjednek. Az egyik szemtanú, Sóstói András, nyugalmazott sárospataki pedagógus, természetjáró és fotós arról számolt be portálunknak, hogy szombaton 15 hattyútetemet számolt meg, miközben körbejárta a holtágat, de mellettük több szárnyas is láthatóan betegnek tűnt. Aros János, a város polgármestere arról tájékoztatta munkatársunkat, hogy hozzá szombat délután érkeztek az első információk a hattyúk pusztulásáról, ő pedig értesítette az illetékes szakembereket, akik megvizsgálják a körülményeket. A hattyútetemeket rövidesen kiszedik a vízből – tette hozzá.

Fotó: Sóstói András

Sárospatakon minden évben sok hattyú időzik télen a Bodrog-folyón, valamint a Berek-holtágon, sokan járnak a vízpartra hozzájuk, elsősorban fotózni a kecses jószágokat. A közösségi oldalakon olvasható információk szerint minden évben elhullik néhány szárnyas, a mostani eset azonban megdöbbentette a helyieket.