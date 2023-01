Már lehet szavazni a Az Év Hotele megméretés döntőbe jutott szállodáira. Vármegyénből két hotel is ott van a legjobbak között, a sárospataki Hotel Bodrog Wellness & Elix Spa, valamint a mezőkövesdi Balneo Hotel Zsóri Thermal & Wellness. Előbbi első helyen jutott döntőbe az Északkelet-Magyarország régióból, utóbbi pedig a második helyen. Szavazni január 22-én déli 12 óráig lehet Az Év Hotele közösségi oldalon. Érdemes voksolni, mert a szavazók értékes nyereményeket nyerhetnek. A fődíj egy egyhetes pihenés a verseny nyertes hotelében. Ötödik alkalommal indult újra Az Év Hotele közönségszavazás 2022. augusztus 7-én az egyik kereskedelmi tévécsatorna műsorán, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége szakmai támogatásával. Az új évadban Magyarország 5 régiójában 28 szálláshelye indult a fődíjért.

Az Év Hotele Közönségszavazás 2017-ben indult útjára. Eddig 140 szálláshely mutatkozott be a versenyben. A régiójukban kimagaslóan teljesítők a 2020-ban és 2021-ben megrendezett Best of Az Év Hotele szuperdöntőben is megmérették magukat. A 2010-es évek legjobb szállodája a felsőtárkányi Varázslatos Bambara Hotel lett.