A nehézségek ellenére több fejlesztés végrehajtását és befejezését tervezi a sárospataki önkormányzat – közölte Aros János, a város polgármestere. Mint hozzátette, áttekintették és átértékelték a pályázataikat és ennek eredményeként meg kellett hozniuk néhány nehéz döntést. A Végardó Fürdő fejlesztésére elnyert támogatásról például lemondtak annak ellenére, hogy a megítélt pályázati támogatás már a város számláján volt. Az építőiparban tapasztalható áremelkedések azonban annyira feltornázták a költségeket, hogy milliárdos tétel hiányzott a tervezett megvalósításhoz, egy ilyen bizonytalan beruházásba pedig semmiképpen nem akart belemenni az önkormányzat.

Hamarosan átadják viszont a hulladékudvart, ahová bárki elszállíthatja majd a szemetét. Ezzel együtt a szelektív hulladékgyűjtés kiszolgálására korábban létesített gyűjtőpontokat felszámolják, mert tapasztalataik szerint azok nem megfelelő használata miatt egy-egy ilyen helyszínen városszerte áldatlan állapotok uralkodnak.

Ugyancsak befejezés előtt áll a Rákóczi vár melletti, egykori lőportoronyból kialakított turisztikai attrakció is. Aros János ezzel kapcsolatban megjegyezte: a gyors és folyamatos áremelkedések miatt a kivitelezés vége felé járva ennél a beruházásnál is komoly kompromisszumokra kényszerültek, meg kellett találniuk a takarékosság, valamint a látogatóbarát, informatív és szórakoztató létesítmény létrehozásának kényes egységét.

Középpontban a takarékosság

A polgármester elmondta azt is: a további fejlesztéseik során a látványberuházások helyett a takarékosságot elősegítő projekteket helyezik előtérbe. Ennek megfelelően a város által üzemeltetett fürdőben újabb energetikai beruházást hajtanak végre. A termálvizet kinyerő szivattyúkat például napelemes rendszerrel látják el, ugyanis ezek a szerkezetek működtetése korábban évi egymillió forintos áramszámlából megoldható volt, most ez az összeg hétmillió forint, amit csökkenteni szeretnének – ismertette Aros János.

Ugyancsak energetikai munkálatok kezdődnek hamarosan az egyik helyi általános iskolában, valamint az Árpád Vezér Gimnázium Makovecz Imre által megálmodott épületén is folytatódhatnak a felújítási munkálatok. A Makovecz Alaptól sikerült több mint egymilliárd forint támogatást szerezni a projektre, amely során a tervek szerint a tetőt és a nyílászárókat tudják majd felújítani és kicserélni – sorolta a városvezető.

Fejlesztik a helyi egészségügyi ellátást is. Egy sikeres TOP-os pályázat eredményként a városi rendelőintézet kapott 250 millió forintnyi támogatást – emelte ki a polgármester.

Hozzáfűzte: folytatni szeretné az önkormányzat az utak és járdák felújítását is. Közlése szerint idén legalább négy nagyobb léptékű útfelújítást terveznek a városban. Aros János úgy véli, néhány százmillió forint ebben az évben is jut erre a célra. Meglátása szerint akár egy újabb játszótér építése is beleférhet a költségvetésbe.

A nehéz pénzügyi helyzet ellenére a város nem szeretne lemondani a már megszokott és közkedvelt, a helyi emberek mellett a turisták szórakoztatását is célzó rendezvényeikről sem. Ezek között említette a pünkösdi Szent Erzsébet ünnepet, május 20-án a neves motorgyár, a Harley Davidson születésnapi rendezvénysorozatához csatlakozik Sárospatak egy nagyobb programmal, valamint 2023-ban is lesz Sárospataki Borfesztivál. A térség idegenforgalmi és kulturális központjaként számos programot szervez majd A Művelődés Háza és Könyvtára is. A polgármester aláhúzta: a kulturális központ által meghirdetett színházi előadások rendre teltházasak, ami azt jelenti, hogy nagy igény mutatkozik az ilyen programok iránt.