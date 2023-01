Hétfőn arról írtunk, hogy több olvasónk is jelezte, megszaporodtak a vaddisznókkal való „találkozások” Miskolcon az utóbbi időben. Néha nappal is látni kóborló állatokat az erdővel övezett utcákban. Bizonyos kertvárosi területeken mindennapos a vaddisznók megjelenése a házak közelében, ahol kerítéseket rongálnak meg. Megkérdeztük a miskolci önkormányzatot, mi a teendő, ha bejelentés érkezik hasonló esetekről.

Kilövésre nem kaptak engedélyt

Az állampolgárok az önkormányzatnál, a MIÖR-nél illetve a Városi Rendőrkapitányságon keresztül is megtehetik telefonon és elektronikus úton is bejelentésüket, amennyiben vaddisznók megjelenését észlelik – tudatta az önkormányzat sajtó osztálya. A belterületi vaddisznóállomány gyérítéssel kapcsolatos feladatok ellátására az önkormányzat szerződést kötött egy vadásszal, aki a folyamatot koordinálja. Elméletben a vadász lakott területen belül is kilőheti a vaddisznót, de csak az a személy, akit a Városi Rendőrkapitányság előzetes kérelem után határozat formájában engedélyezett. 2022. május 31-től belterületi fegyverhasználati engedélyt a Városi Rendőrkapitányság nem adott ki, egyéb módon kell az állományszabályozást elvégezni.