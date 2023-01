Lévai Péter, a Földes Ferenc Gimnázium öregdiákja (1980-ban érettségizett) jelenleg a Wigner Fizikai Kutatóközpont főigazgatója, tartott az érdeklődő diákok számára motivációs és pályaorientációs előadást. Bemutatta sikeres pályafutásának és 60 évének állomásait, segítőit (köztük Zámborszky Ferenc tanár urat), mérföldköveit. Saját tapasztalatból fakadó és szakmailag alátámasztott sokféle tanáccsal látta el a döntés előtt álló diákokat. A fizikus kutató széles spektrumát mutatta be az intézményében jelenleg is folyó munkának, a kvantumok területétől a lézerfúzión át a mesterséges intelligencia által támogatott elemzési módszerekig - számolt be az eseményről Csató Endre, a gimnázium tanára.