Kínában megállíthatatlanul a terjed a koronavírus, ott most élik át az emberek azt, amit mi 2021 tavaszán, a legsúlyosabb, harmadik hullám idején.

– A kínaiaknál az a gond, hogy náluk eddig nem volt igazi nagy járványhullám – jelezte lapunknak Rusvai Miklós víruskutató, egyetemi tanár. – Eddig elfojtották a vírus terjedését. Miután onnan indult a járvány, rögtön nagyon szigorú rendszabályokat léptettek életbe. Több tízmilliós nagyvárosokat és régiókat is lezártak akkor is, ha csak egy-két fertőzöttet találtak. Mindenkit leteszteltek, a fertőzötteket kiemelték a közösségből, és ezzel megakadályozták, hogy a lakosság átfertőzödjön. Így a kínai emberek jelentős része fogékony maradt, hiszen nem alakult ki az immunitásuk. Ráadásul ott a vakcinázási stratégia is más volt, mint nálunk, mert elsősorban a munkaképes fiatalokat és a hadsereg tagjait, valamint a rendvédelmi szervek tagjait immunizálták, az idősek viszont nem kaptak oltást. Mindemellett azt is tudjuk, hogy a kínai vakcina nemigen hatékony az idősek esetében. Kínában december elején feloldották a szigorú zárást, megszűnt az úgynevezett zéró covidpolitika, így főleg a fogékony és érzékenyebb idős generációra rászabadult a vírus, ami most nagyon gyorsan terjed. Átfertőzi a fiatal oltottakat is, hiszen tudjuk, hogy a vakcinázás nem akadályozza meg a fertőzés lehetőségét, csak a betegség súlyosságát mérsékli. A megfertőződött idősek közül azonban meglehetősen sokan kerülnek kórházba és hunynak el. Ott is az omikron variáns van jelen, ami valamivel mérsékeltebb covidot okoz, mint az eredeti vírus, de az idősek szervezete kevésbé ellenálló – világított rá a kínai helyzetre Rusvai Miklós.

Jelezte: ott most már nem sok mindent tudnak tenni. A kínaiak nem importáltak a hatékonyabb, nyugati vakcinákból, bár lehet, hogy most változtatnak ezen a politikán. Azonban egy kissé elkéstek vele. Most már át kell vészelniük a következő egy-két hónapot annyi áldozattal, amennyivel ez a járványhullám jár. Ők most szenvedik el azt, amit mi az elmúlt két évben több hullámban.

Feladat teljesítve

– A nálunk forgalomba hozott vakcinák teljesítették a feladatukat, azaz mérsékelték a betegség súlyosságát. Ez volt a maximum, amit el lehetett tőlük várni. Magyarországon 2021 tavaszán volt a legsúlyosabb a helyzet a 3. járványhullámban, Utána kezdődött a vakcinázás, akkor érkeztek az első oltóanyagok. Az emberek jelentős része tavasszal, nyár elején kapta meg az oltást, és onnan kezdve fokozatosan mérséklődött a járvány ereje. 2022-ben a covid komoly terhelést már nem okozott, a január-februári hullám is meglehetősen mérsékelt volt. Kevesen kerültek lélegeztetőgépre, és szerencsére még kevesebben haltak bele a fertőzésbe. A vakcinázás és a vírus fokozatos ráeresztése a lakosságra megfelelő politikának bizonyult, ezt tette a többi európai ország is. Ezért van az, hogy mi már túl vagyunk a covid-járványon, a kínaiaknál pedig most erősödik – magyarázta a szakember.

Az omikron Egyesült Államokban felbukkant új változatáról elmondta, nevezik rémálom variánsnak is, bár nem tudni miért, mert egyáltalán nem szörnyűbb, mint a korábbiak. Ez az újabb két, már ismert omikronvariáns kereszteződéséből keletkezett, úgynevezett rekombináns vírus. Amiatt különbözik a korábbi omikronoktól, mert úgy tűnik, hogy valamivel könnyebben ki tudja játszani a vakcinák által keltett immunitást. De ezzel együtt súlyosabb betegséget, nagyobb arányú halálozást nem okoz, mint a korábbiak. Tehát nekünk nem kell tőle tartanunk. Amerikában nagyobb számú megbetegedést okozott, majd átkerült Európába is. Nagy-Britanniában már kimutatták a jelenlétét, és valószínűleg nálunk is okoz majd fertőzéseket, de valószínűleg komoly problémák nem lesznek – hangsúlyozta a víruskutató.