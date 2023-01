Szombaton írták a központi írásbeli felvételit a nyolcadikosok, de azok a diákok is, akik jelenleg negyedikes vagy hatodikos általános iskolások. A nyolc- vagy hatosztályos gimnáziumba készülő tanulók számára a magyar bizonyult könnyebbnek, a matematika viszont sokaknak nehéz volt.

Mosolyogva jött ki

Megkérdeztünk néhány családot, hogy mi volt a gyermek tapasztalata és az alapján milyen eredményre számítanak.

„Nyolcosztályos gimnáziumba szeretne menni a lányom. Mosolyogva jött ki az írásbeliről, majd pénteken meglátjuk, ez pontok tekintetében mire elég” – tudatta egy miskolci édesanya. A kislány szerint hasonló volt az előző évek feladatsoraihoz, neki egyforma nehéz volt a magyar és a matek. Azt mondta viszont, hogy sokan jöttek ki sírva. A Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumba szeretne felvételt nyerni, édesanyja azonban még bizonytalan abban, hogy mi lenne a legjobb, ha nem sikerül, az sem baj.

Az egri gimnáziumot nézték ki

„A kisfiam hatosztályos képzésen, az egri gimnáziumban szeretne továbbtanulni. A tapasztalatunk a felvételivel kapcsolatban jó volt. A magyar könnyebbnek bizonyult, a matek nagyon nehéz volt, de hasonlóra számítottunk. A kisfiam izgult, de a végén mosolygott, örült, hogy túl van rajta, mert elég sokat készültünk rá” – mondta a mezőkövesdi anyuka. Hozzátette: Eger az a távolság, ahova még elengedjük a gyereket. Ott pedig elsősorban azt néztük, hogy sokrétű legyen az iskola és szempontjainknak megfeleljen. „Közel van a buszpályaudvarhoz, rengetegféle szakkör van, sokfelé lehet majd szakosodni. Nem mellesleg neki is nagyon tetszik. Az általános iskolából pedig azért szeretnénk elvinni, mert lazán megvan a kitűnő eredménye, de nincs semmilyen szakkör, nincs motiváció. A felsős tanárok kevesen vannak, nyolcadikban nincs felvételi előkészítő, mert nincs kapacitás rá. Így attól tartunk, hogy a középiskolában hirtelen zúdul majd rá a terhelés.”

Az összes unokatestvér oda járt

„Nyolcosztályos képzésre jelentkezett a lányom. Annyit mondott a felvételit követően, hogy a magyart könnyen megírta, a matematikában azonban volt egy feladat, amire nem tudta a választ, mivel összehúzós volt, kizárásos alapon azt is kitöltötte a végén” – avatott be a miskolci anyuka. Így folytatta: már a magyar után elég fáradtnak láttam, a matek is nagyon elfárasztotta. „Szerintem ez egy negyedikes gyermeknek azért elég kemény versenyhelyzet, hogy egymást követően kétszer 45 perc alatt ilyen nehéz feladatsorokat kell megírni. Egyébként a miskolci jezsuita gimnázium a fő cél és az az igazság, hogy erősen hiszünk benne, hogy sikerülni is fog. A lányom kitűnő tanuló, egész félévben összesen egy darab négyese volt. Jár felkészítőre, valamint az itthon írt tesztjei 80 százalék felettiek lettek. De ha mindezek ellenére nem vennék fel oda, másodiknak beírjuk a Fráter György Katolikus Gimnáziumot. Nagy család vagyunk, 11 unokatesó jár vagy járt a Jezsuita Gimnáziumba, ezért különösen lelkesedik az iránt a suli iránt.”