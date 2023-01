December 30-ig úgy volt, hogy 2023. január elsejétől tilos lesz az egyszer használatos műanyag poharak használata. A tavalyelőtti rendelet értelmében a raktáron álló készleteket a kereskedők még értékesíthették volna 2023-tól, azaz nem lépett volna fel hiány azonnal, ám rövid időn belül eltűntek volna ezek a termékek a palettáról. Most kiderült, másfél évvel kitolták a határidőt: 2024. július elsejétől lesz tilos a műanyag italtartó pohár forgalomba hozatala, beleértve annak tetejét és fedelét is.

Nem könnyű az átállás

A döntésnek a környezetvédők kevésbé, a vendéglátóhelyek, ahol műanyag pohárral szolgálják ki a fogyasztókat, viszont annál inkább örülnek. Nyilván nem könnyű az átállás, és sokba is kerül. Kíváncsiak voltunk, mennyire hiányoznának az életünkből ezek a termékek. Való igaz, hogy sok helyen ihatunk még műanyag pohárból, stabilak, nem áznak szét, és könnyen eldobhatók, nem kell mosogatni, de az is tény, hogy - legalább is nekünk, fogyasztóknak - nem volt nagy trauma az élet sok területén átállni a környezetbarátabb termékekre.

A kormány ugyanis 2021 nyarán már rendeletben tiltott be számos egyszer használatos műanyag terméket, köztük a a műanyag fültisztító pálcikákat, evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat, italkeverő pálcikákat, továbbá az úgynevezett expandált polisztirolból készült étel- és italtároló edényeket.

Az akkori döntés után sok mindenben megváltozott az életünk, de nem lett sokkal kényelmetlenebb. Az tény, hogy a környezetbarát műanyagszatyor könnyen szakad, nem bír akkora terhet és drága, de legalább egyre kevesebbszer felejtjük el a vászonszatyrot magunkkal vinni, ha vásárolni megyünk.

Megszoktuk már...

Az elmúlt években (a pandémia is ludas ebben) sokat alakultak a szokásaink. A korábbi évekhez képest egyre többet vásárolunk elvitelre vagy rendeljük házhoz az ebédünket. Eleinte még előfordult, hogy kifolyt az ital a papírpohárból, vagy átázott a kartondoboz, de ma már kevesebbszer hallani ezt: hamar megszoktuk, hogy a termék papírba, környezetbarát habdobozba, -tálban érkezik. S bár a hozzá mellékelt műanyag villa vagy kanál elgondolkodtató, hogy mennyiben környezetbarát, a legtöbb helyen ezeket is többször használatosnak titulálják, és megjelentek a fából készült evőeszközök is. (Vajon nem kell-e több fát emiatt kivágni?)

Környezetbarátan

Körülnéztünk a neten, hogy a nagy tételben vásárlók (vendéglátósok, ételkiszállítók, nagyobb bulikat szervezők) milyen eldobható tányérokat, evőeszközöket vásárolhatnak. Meglehetősen sok céget találtunk, akik hirdetik ezt a szolgáltatást. Kiderült, vásárolhatunk műanyag, eldobható poharakat, tálkákat még, de elég nagy a választék a környezetbarát termékekben is. A nagy tételben kapható elviteles dobozokat ökotermékekként hirdetik, ezek komposztálhatók, lebomlók. Az áruval kereskedők felhívják a figyelmet, hogy termékük használatával nem szennyezik, sőt védik a környezetet a vásárlók, felhasználók. Kapható kartonból készült streetfood tálca ugyanúgy, mint többször használatos műanyag evőeszköz, komposztálható pohár, lebomló, cukornád peremes tányér, -tál és gulyástál, bambuszból készült tányérok. Fa evőeszközszettek, fogpiszkálók, sőt, ez utóbbiból olyan is, amelyek egyenként vannak csomagolva.

Megnéztük azt is, hogy az elvitelre, kiszállításra is vállalkozó éttermek milyen anyagokat használnak. Többen feltűntetik honlapjukon, hogy fenntartható termékekkel váltották fel az egyszer használatos műanyag csomagolókat és eszközöket, vagyis úgy tűnik, elindultunk egy úton, ha ennek (ezek) árát meg is kell fizetni. A környezet védelméért megéri.