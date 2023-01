Tavaly tavasszal indult a Miskolctapolca megújulása projekt részeként az Őspark, a Geometrikus park és a hozzá kapcsolódó sétányok rekonstrukciója, amelynek keretében felújítják a terület víz-, szennyvíz- és csapadékvíz-csatornáit, illetve az elektromos hálózatot, valamint új pavilonokat, utcabútorokat is telepítenek majd. Építenek mosdót, illemhelyet, pelenkázót is magába foglaló komfortpont is, amely régi vágya a Miskolctapolcán megfordulóknak.

A projekt része a Csónakázó-tó megújítása is. Körben teljes egészében új járda veszi majd körül a tavat, lesznek korszerű pihenőpontok, amelyek jó kilátást biztosítanak a tóra is.

Zöld város program

Iszaptalanítják a tavat, amellyel nem egyszerűen visszanyeri régi állapotát, hanem megújul. Az anyag kiemelésére azért van szükség, mert a tó annyira eliszaposodott, hogy néhol már csak alig két méter a víz mélysége, és ez már veszélyezteti az élővilágot is.

A Zöld város kialakítása Miskolctapolca akcióterületen elnevezésű projekt 100 százalékos mértékben az Európai Uniós és hazai források révén készül el. A támogatás összege összesen valamivel több mint 1 milliárd forint.

Az építkezés folyamatos, de lesz még bőven munkájuk a beruházást végzőnek, hogy tavaszra egy igazán tetszetős területet adjanak át.