Az elmúlt napokban futótűzként terjedt el a hír: saját társuk ellen uszította egy mezőcsáti tanár a diákokat. Az informatika–testnevelés szakos pedagógus azt mondta a gyerekeknek, hogy ötöst ad nekik, ha a 12 éves társukat megverik. A lehetőséggel húsz gyerek élt is. Az ügyben megkerestük a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, ahol későbbre ígértek tájékoztatást.

Nem elfogadható

– Soha nem elfogadható a tanári hatalommal visszaélés – szögezte le az esettel kapcsolatban Balogh Beáta, klinikai szakpszichológus. – Tudni kell, hogy a gyerekek sokkal nehezebben számolnak be azokról az esetekről, amikor a nevelő vagy a tanár bántalmazza őket, mintha valamelyik társuk követ el ilyesmit.

Ahol sokan vannak együtt, ott óhatatlanul támadnak konfliktusok, feszültségek, amelyek bántalmazássá alakulhatnak.

Ezt súlyosbítja, hogy a gyerekek a tanárral hatalmi viszonyban vannak, és vele szemben kevésbé mernek fellépni. Ugyanakkor ebben a konkrét esetben, amikor a tanár biztatta a gyerekeket társuk megverésére, a felnőtt egyfajta mintát nyújtott a bántalmazásra a felszólítással. Tulajdonképpen így sodorta bele a gyerekeket egy cseppet sem elfogadható viselkedésbe. Mivel a diákok egyrészt függőségi viszonyban vannak a tanártól, ez beindította a cselekvést. De tudni kell azt is, hogy ilyen esetben a bántalmazónak nagymértékben csökken az önkontrollja, az egyéni felelősségérzete, hiszen megoszlik a csoporttagok között, és megfigyelhető az együttérzés alacsony szintje is. A csoport tagjai nem érzékelik, hogy hol van a viselkedésük határa, ezért súlyos fizikai sérüléseket is okozhatnak. Ebben az esetben a tanárnak való megfelelési vágy is működhetett, már csak azért is, mert nem szerettek volna a következő alkalommal ők lenni a tanár célpontjai – hangsúlyozta Balogh Beáta.

Maradandó sebek

Rávilágított: az ilyen iskolai élmények mindig nagyon mélyek és maradandóak, a diákot akár egész életében követheti ez a szégyen. Életkoránál fogva a gyermek személyiségfejlődése sérülékeny, és befolyásolható.

Az iskolában töltött idő alatt a diák kiszolgáltatott a pedagógus viselkedésének, véleményének.

Ha a pedagógus őt rossznak látja, azt el is hiszi magáról, és azt is, hogy megérdemli a büntetést. Egy idő után aztán nem is tesz erőfeszítést arra, hogy kitörjön ebből a skatulyából. Kárt szenved az önértékelése, és meghatározza a társas kapcsolatait is. Visszahúzódó lesz, elkülönül, de motiválatlanná, dacossá, ellenállóvá válhat a viselkedése, és az egész tanulással, az iskolával szemben elutasító lehet, sorolta a klinikai szakpszichológus.

Árulkodó jelek

Hozzátette, a szülők könnyen felismerhetik, ha bajok vannak az iskolában.

– A gyermeken látszanak a szorongás, a félelem, a depresszió jelei.

Nem képes koncentrálni a feladatra, romlik az iskolai teljesítménye, teljesen elszigetelődik, sokszor szomorú, fáradékony, vagy függőségbe menekül. Könnyen sírva fakad, étvágytalan, rosszul eszik, elhanyagolja a kedvelt hobbijait, éjszaka bevizel, illetve életkorához képest túlzottan szexualizált lehet a viselkedése.

Itt mindenképpen utána kell járni, hogy mi az oka ezeknek a tüneteknek. Szülőként azt tehetjük, hogy próbáljunk folyamatosan beszélgetni a gyerekkel, kapcsolatban lenni a pedagógussal, megérteni az ő szempontjait is. Sokszor hallhatjuk a szülőtől, hogy „engem is ütöttek, mégis ember lett belőlem”. Ez a mondat a tanárnak egyfajta felhatalmazás arra, hogy nevelje meg a gyereket. Azonban tudni kell, hogy a gyereknevelés soha nem egy szerep, hanem a vele való kapcsolatról szól. Ha nincs kapcsolat, akkor lehet, hogy rá lehet erőszakolni a gyerekre bizonyos dolgokat, de az erőszak mindig visszaüt. Ha az iskolában a jó pedagógus nem képes hatni a gyermekre, akkor tulajdonképpen a szüleitől eltávolodott diákról beszélhetünk. Őt intézményben nagyon nehéz nevelni, mert már csalódott a felnőttekben, nem kér belőlük, nem akar semmit megtanulni a felnőttől, ezért a tanár eszköztelenné válik. Azonban a nevelési módszerek között akkor sem szerepelhet a fizikai és verbális bántalmazás egyik formája sem – hívta fel a figyelmet Balogh Beáta.