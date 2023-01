Elindult a felsőoktatási felvételi eljárás, két hete már lehet jelentkezni a 2023 szeptemberében induló alap-, osztatlan és mesterképzésekre, valamint a felsőoktatási szakképzésekre. Mint arról korábban írtunk, újdonság, hogy ezúttal az intézmények dönthettek arról, mely szakokhoz kérnek emelt szintű vagy középszintű érettségit és milyen minimumpontszámot alkalmaznak szakonként.

Kedvező pontszámítás

A megújult felsőoktatási rendszer részeként a pontszámítás a jelentkezők számára kedvezően változik meg. A továbbtanulni készülőknek a hiteles és pontos információkért a felvi.hu oldalra érdemes ellátogatniuk. Az idei évtől teljesen elektronikussá váló felvételi további újdonsága, hogy a kor igényeinek megfelelően a jelentkezők már mobil eszközről is jelentkezhetnek. A szakminisztérium szerint a felvételi megújításával rugalmasabb felvételi rendszer jön létre, hiszen a felvételi kapacitások képzési területenként jelennek meg, nagyobb mozgásteret biztosítva a jelentkezőknek a szakok és egyes telephelyek közötti választásban. A diákok több száz alap- és mesterképzésből válogathatnak 15 képzési területen, emellett számos felsőoktatási szakképzés is várja a jelentkezőket. A felvételi során ingyenesen három, összesen pedig hat képzésre lehet jelentkezni, és megjelölhető mind a hat képzés állami ösztöndíjas és önköltséges formája is.

Van választék

A felvi.hu adatai szerint hazánkban 62 magyar egyetem képzései közül lehet választani, de hazánkban működik 4 külföldi egyetem is, melyek szintén várják a hallgatókat. Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyében két egyetem működik, a nagymúltú Miskolci Egyetem és a 2021 augusztusában indult sárospataki székhelyű Tokaj-Hegyalja Egyetem.

A Miskolci Egyetem 8 karára összesen 3413 elsőéves hallgatót tud majd felvenni szeptembertől állami ösztöndíjas formában, ha lesz ennyi jelentkező, akik megfelelnek a követelményeknek. A legtöbb diák műszaki területen tanulhat majd tovább, itt 1032 a keretszám. Pedagógusképzésen 539 hely van, egészségtudományi képzésen pedig 490. Ezek a legnagyobb keretszámmal rendelkező képzési területek Miskolcon. Az intézmény az önköltséges kapacitásszámokról szabadon rendelkezhet.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemen 5 képzési területre lehet jelentkezni, állami ösztöndíjas formában összesen 246 elsőéves hallgatót vehet fel az intézmény. Legtöbbet a pedagógusképzésre, 90 főt és a gazdaságtudományi képzésre, 70 főt. Az önköltséges kapacitásszámokról ez az intézmény is szabadon rendelkezhet.

Több százezer

A legjobban azonban az a hallgató jár majd, aki állami ösztöndíjas képzésre kerül be, ugyanis tavalyhoz képest majdnem minden egyetemen emelkedtek az önköltséges képzések árai. Főleg a népszerű, fővárosi intézményekben, de vidéken is drágább lesz a tanulás, ha valakinek nincs lehetősége állami ösztöndíjasként tanulni.

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának minden alapképzésén 225 ezer forint egy félév, kivétel a sportszervezés, ami 250 ezer forint. 2022-ben 210 ezer forintot kellett fizetni ugyanezekért a képzésekért, sportszervezés képzés viszont még nem volt.

Az Állam- és Jogtudományi karon az igazságügyi igazgatási és a személyügyi, munkaügyi és szociális igazgatási képzés egy-egy féléve 180 ezer forint , a jogászképzés viszont 270 ezer. Itt nem volt emelkedés, tavaly is ugyanennyiért lehetett tanulni.

Húzósak viszont a Bartók Béla Zeneművészeti Kar árai. Egy félév 400-450 ezer forint között mozog, ami jelentős emelkedés tavalyhoz képest. Akkor ugyanis 330-373 ezer forintot kellett fizetniük a hallgatóknak.

A Tokaj-Hegyalja Egyetemen a szőlész-borász mérnöki képzés a legdrágább, félévenként 350 ezer forint.

Aki a fővárosban akar tanulni költségtérítéses formában, még mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. Csak néhány példa: az Eötvös Loránd Tudományegyetem jogászképzésén 350 ezer forint egy félév. A Budapesti Gazdasági Egyetemen a kereskedelem és marketing képzés magyar nyelven 370 ezer forint, angol nyelven viszont 560 ezer.

Általánosságban elmondható, hogy legjobban a gazdasági szakok önköltséges képzéseinek ára emelkedett, tavalyhoz képest 40-50 ezer forinttal kell többet fizetni egy félévért. Jó hír azonban, hogy a pedagógusképzés és az orvosképzés díja nem változott.