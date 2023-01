Ingyenes érettségi felkészítő kurzusokkal segíti az érettségi előtt álló középiskolásokat a Miskolci Egyetem – tudatta közleményük. Mint írják: a tételekhez kapcsolódó előadások praktikus és korszerű ismeretanyaggal igyekeznek hozzájárulni a sikeres vizsgákhoz és a minél magasabb felvételi pontszám eléréséhez. Utóbbi azért is fontos, mert bár a felvételi minimumponthatárokat eltörölték, viszont továbbra is a magasabb pontszámmal jelentkezők jutnak be a legnagyobb eséllyel a felsőoktatási intézményekbe.

A Miskolci Egyetemen jelenleg fizika, földrajz, magyar nyelv és irodalom, német nyelv, szövegértés-szövegelemzés, valamint társadalomismeret tantárgyakból lehet az érettségi előkészítőkbe bekapcsolódni. A jelentkezéssel kapcsolatos bővebb információk az egyetem felvételi tájékoztató honlapján olvashatók.