De nem a tárgyak miatt aggódott már aznap sem, amikor a sajnálatos eset történt. Éppen éjszakai műszakban volt szilveszterkor – az egészségügyben dolgozik –, de szívbeteg testvére otthon volt és éppen aludt a szobában, amikor a becsapódást hallotta. Mindössze néhány méterre tőle, a felette lévő szobában landolhatott a tűzijáték. Mi van, ha az alvó testvérének szobáját éri? Talán nem is éli túl – vélekedett Éva. Ezért amikor a bátyja felhívta és mondta, mi történt, csak arra tudott gondolni, semmi baj, a testvére jól van.

Azonnal a segítettek

Már a tűz másnapján felvette velük a kapcsolatot az önkormányzat, azonnal segítettek, a szabadságról mentek be a hivatali dolgozók, hogy ügyüket intézzék – sorolta Éva. Kiutaltak számukra egy szükség lakást, amely szintén az Avason van, közel az otthonukhoz. Az azonban egy üres, bútorozatlan lakás. Most matracokon alszanak, ágy nincs. Három hónapig lakhatnak ott egyelőre, természetesen fizetnek egy minimális lakbért ezért és a rezsit is – tudtuk meg.

Teljes renoválás szükséges

Otthonukban fel kellett szedni a padló burkolatot két szobában, a bútorokat megemelték a földről, hogy ki tudjanak száradni, a ruhák, egyéb holmik zsákokban, de minden megszívta magát vízzel. És nem akármilyen vízzel, füstös, kormos fekete vízzel – ami lefolyt az oltás során az égő lakásból. A falak mindenhol foltosak és felázottak. A villanyvezetéket és a nyílászárókat is cserélni kell majd a lakásban. Van lakásbiztosításuk, de hogy az mire lesz elég, még nem tudhatja – jegyezte meg Éva. Nemcsak az önkormányzat, de a Supersum Alapítvány is felvette velük a kapcsolatot. Oda várják a tárgyi és anyagi segítséget egyaránt. Egy elkülönített számlára küldhetik az adományokat azok, akik segíteni szeretnének a családnak.