„Életem egyik legnagyobb élménye volt a Téli Egyetemi Világjátékok – kezdte hazaérkezése után Pecsét Bálint, a DVTK Jegesmedvék csatára, aki válogatottunk tagjaként először járt a tengerentúlon. – Az Egyesült Államokban teljesen más az életszemlélet: az emberek sokkal nyitottabbak, életvidámabbak. Néha úgy éreztem magam, mintha egy amerikai filmben szerepeltem volna. A legkülönlegesebbnek talán azt tartottam, ahogyan minket, hokisokat kezeltek az emberek: olykor szinte sztároknak éreztük magunkat. Engem egyszer-kétszer leszólítottak a boltban, az utcán, a kisgyerekek aláírásokat kértek, pedig nyilván akadt pár az enyémnél nagyobb név a régióban. A két hét alatt rengeteg felejthetetlen emlékkel gazdagodtam. Fantasztikus volt a megnyitó: ugyanolyan, mint a hagyományos olimpiákon, körbementünk, integettünk. A hangulat mindent vitt: az ötvenkét ország sportolóinak bevonulása és köszöntők után látványos show következett. Boldog voltam, hiszen megmutathattam magam a nemzetközi szinten.”

Gólpasszt adott

Az Egyesült Államok elleni meccsüket telt ház, háromezer néző figyelte. „Nem szoktam izgulni, de ott és akkor, a kezdő bedobásnál kicsit megremegtem, ugyanis elképesztő atmoszféra uralkodott az arénában – folytatta a miskolciak szép reményű fiatalja. – Annak ellenére, hogy 9–1-re kikaptunk, életem talán legemlékezetesebb találkozóján szerepeltem. Igyekeztem a jégen töltött időm minden pillanatát elraktározni, az egyetlen találatunkhoz pedig én adtam a gólpasszt. Önmagában ez az olimpiaérzés is nagyon jó volt: a közös szállás a többi sportolóval, akik a világ minden szegletéből érkeztek, és akikkel szabadidőnkben együtt pingpongozhattunk, elektronikus játékokban vetélkedtünk, aztán ruhákat és kitűzőket cseréltünk. Ami pedig a jégkorongot illeti: olyan erős válogatottakkal is játszhattunk, mint Szlovákia és Kazahsztán. Bár ezeken a mérkőzéseken rendre vereséget szenvedtünk, nagyon élveztem a magas színvonalú hokit. Kipróbálhattam magam más klubokból érkezett magyar játékosokkal egy sorban, és már az első meccsen megtaláltuk az összhangot, továbbá gyerekkori példaképemmel, Vas Márton szövetségi edzővel is nagyon élveztem a közös munkát.”