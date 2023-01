A megyénkbeli családok igyekeztek kihasználni a szokatlanul hosszú téli szünetet. Sokan keltek útra, és akik megtehették, távoli, egzotikus tájakat választottak.

– Ebben az éven kicsit kevesebben döntöttek az utóbbi mellett, de térségünkben is él egy olyan réteg, mely megengedheti magának, hogy a telet a nyárban töltse – mondta lapunknak Bárdos István, vármegyénkbeli turisztikai és idegenforgalmi szakember. – Ilyen helyek a Maldív-szigetek, Mauritius, Thaiföld, Dubai, Dominika, Zanzibár. Közelebbi és kevésbé drága helyek pedig Egyiptom és a Kanári-szigetek. Az utazási kedv csökkenése valószínűleg annak köszönhető, hogy a válság miatt a távolabbi utak árai jelentősen megemelkedtek. Aki viszont kevesebbet szánt rá, Egyiptomot vagy a Kanári-szigeteket választotta. Ezek középkategóriás, megfizethető helyek és januárban kora nyári időjárás, 20-25 fok várja a turistákat. A szállodák fűtött medencével rendelkeznek, Egyiptomban viszont fürödni is lehet a Vörös-tengerben. Jó hír, hogy Zanzibárt már charter járattal is el lehet érni, budapesti felszállással – sorolta a szakember.

Nincs hó a hegyekben

A kedvelt síelőhelyekkel kapcsolatban elmondta, ezekre az emberek többnyire magánúton jutnak el, a szállást is maguknak intézik. Azonban jelenleg Szlovákiában és Lengyelországban sincs megfelelő vastagságú hóréteg, sőt ez Ausztriában, az Alpokban is gondot okoz. Még kétezer méter fölött is csak kinlódnak a hóágyúk, pedig a síelni vágyók lefoglalták és kifizették a szállásukat. Szállodalánctól függ, hogy hó hiányában visszakapják-e az emberek a pénzüket, jegyezte meg Bárdos István. Felhívta a figyelmet, utasbiztosítás nélkül senki ne induljon el külföldi útra.

Télen is termálvíz

– Az utazók jelentős része azonban belföldi célpontot választott. A megyénkbeli emberek kedvenc helye Hajdúszoboszló, ami nincs túl messze, és a szállodák saját, termálvizes medencével rendelkeznek. Közkedvelt még Gyula, Sárvár és Bükfürdő is. A Balaton azonban télen nem népszerű, a tó környékén csak Zalakaroson és Hévízen találni termálfürdőt – jelezte a szakember.

Inkább a közelbe

Több vármegyénkbeli családdal is beszéltünk, és kiderült sokan iktattak be néhány napos utazást a hosszú téli szünetbe. A két ünnep közötti napokra szülők hagytak a szabadságukból, 2023 év elején pedig már az ez évi szabadnapokból vettek ki, hogy együtt tudják tölteni a téli vakációt. A családok nem utaztak el túl messzire, mert mint mondták, nem tudni, mit hoz a jövő és tartalékolni kell. Az egyik édesanya azt mesélte, hogy Hajdúszoboszlón voltak a gyerekekkel, mert a kicsik imádják a vizet, és nekik a pancsolás az igazi boldogság. Egy másik család Budapestre utazott egy hétre a rokonokhoz. A gyerekekkel sokat kirándultak, és megnéztek néhány nevezetességet. Naponta csak egyet, mert nem akarták túlságosan lefárasztani a csemetéket. Több család is Lengyelországban, Zakopanéban töltötte a karácsony előtti napokat, mert szerintük az egyik legszebb, ünnepi hangulatú városka. Szép a sétálóutcája és a kirándulóhelyei. Megint mások Kassára látogattak el, mert az adventi hangulat ott is lenyűgöző, de a családok a város látványosságait sem hagyták ki. Beszéltünk olyan családdal, akik Grazba utaztak néhány napra, mert a családfőnek ott volt egy fontos konferenciája, de a hivatalos program után városnézést iktattak be és kirándulásokat. És persze vannak olyan családok is, akik anyagi okokból nem tehették meg, hogy elutazzanak, és szállodában aludjanak. Ők kihasználták lakóhelyük adottságait. Kirándultak, moziztak, részt vettek a karácsony előtti programokon.