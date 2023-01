„A Hági étteremnek ki a tulajdonosa? Beindítható, megnyitható-e újra az étterem? Fel kellene újítani, és fel szeretnénk újítani, hogyan szerezhetünk hozzá támogatást, hozzájárulást?”

A bejegyzést a Facebookon találtuk. 2020 szeptemberében írta valaki a Felújítandó épületek Miskolcon és Magyarországon csoportba, de semmiféle reakciót nem ért el, se bejegyzés, se lájk nem olvasható alatta. Akkor már biztosan nem működött a híres étterem-söröző, ma pedig már egy ideje ott van rajta a felirat: eladó. Hívtuk a számot csütörtök reggel, egy hölgy vette fel, aki mondta, igaz a hír, valóban értékesíteni szeretnék az ingatlant, jelzi a megkeresést a tulajdonosnak (ügyvezetőnek?), azaz később tudhatunk meg részleteket. A Zsolcai kapu 5. szám alatt található épület ma is tetszetős. Amit azonnal kiszúrunk rajta, az a bejárat feletti színes cégér. Érdekesek a rácsos ablakok tetején látható halacskás, söröskupás motívumok és a kovácsoltvas felirat a hajdani kerthelyiség bejárata felett az évszámmal: 1906. A magas falak és a bezárt kapu mögül hatalmas fák kandikálnak ki, amik arra utalnak, hangulatos, árnyas kerthelyisége lehetett valamikor a vendéglátóhelynek.

Elegáns környezet

Úgy tíz éve még biztosan működött az étterem konyhája, ahol igen jól főztek, a környező intézmények dolgozói közül sokan jártak oda ebédelni. A közeli tagóvoda melegítőkonyhájaként is funkcionált egy időben a Hági, de már ez az időszak is a múlté. Ha több évtizeddel régebbre, a 60-es, 70-es évekre szeretnénk emlékezni, akkor egy a portálunkon, a Borsod Online-on is találó bejegyzést idézhetünk fel: a 80 év körüli Valika úgy nyilatkozott, amikor 2020-ban a város korábbi, emblematikus vendéglátóhelyeinek, törzshelyeinek történetét gyűjtöttük csokorba, hogy a Sajó- és a Béke éttermen túl (a régi Rorarius), kedvenceik közé tartozott a Hági is, oda főleg társasággal mentek, a kerthelyisége különösen hangulatos volt. A Miskolcadhatott blog is összegyűjtötte, hogy mely helyeken mulattak a miskolciak a múlt században. A Nagy Attila által jegyzett írás a Hágit a Zsolcai kapu elegáns éttermeként említi.

Sörlerakat a Zsolcai kapuban

A Hági Étterem részletes történetéről több bejegyzést is találunk az interneten, nagy részük Dobrossy István történész, helytörténész kutatásait idézi. Megtudhatjuk belőlük, hogy Miskolcon az első sörfőzők a 18. század közepén telepedtek meg és nyitottak műhelyt. A város első serházáról 1714-ből van hír, a Hunyad (Nagy-Hunyad, majd Hunyadi) utcán működött. A helytörténész miskolci vendégfogadók és vendéglátás története című kiadványból kiderül, A Zsolcai kapu 5. szám alatti telket 1907-ben a Haggenmacher Kőbányai Sörgyár Rt. vásárolta meg. (Miért van a bejárat felett az 1906-os felírat? Ennek nem jutottunk nyomára – a szerk.) A Haggenmacher-család Svájcból vándorolt be Magyarországra, a malomiparban erősödtek meg, majd 1873-ban Budafokon serfőzdét nyitottak. Söreik nagyon kedveltek voltak, így 1912-ben Kőbányán új gyárat létesítettek. Később – amikor Trianon után kevesebb sör fogyott – fuzionáltak a Dreherrel, és Dreher-Haggenmacher Első Magyar Részvényserfőzde Rt. lett a nevük, vidéken, köztük Miskolcon is létrehoztak lerakatot. Megvásárolták a Zsolcai kapui telket és a földszintes, utcafrontra néző épületet, de akkor még nem kívántak különösebb plusz beruházást. 1936-ban újították fel a homlokzatot, ekkor vált külsőleg olyanná az épület, amilyen ma is.

Hági, mert így egyszerűbb

A Hági elnevezés – állítólag – a Haggenmacher névből lett annak „becézős” változata. Valószínű, azért rövidült le, mert az itt megfordult, vásárra járó sokadalom nem tudta kimondani az eredeti nevet: érthetővé tették maguknak. Színvonalas, népszerű szórakozóhely volt, olvasható róla Dobrossy István könyvében. Az étterem az 1944. június 2-i bombatámadás során megsérült, de hamar újjáépítették. A következő felújítás 1995-ben volt.

Az általunk is megcsodált cégérről a könyv is említést tesz, a sernevelés eszközeit illusztrálta. Efölött pedig egy későbbi, kovácsoltvasból készült cégér van H betűvel, vagyis a Hági rövidítését jelző emblémával. Az étteremrész egy úgynevezett vadász-szobából állt, ettől jobbra volt a söröző. A kerthelyiségbe az étteremből lehetett kimenni, ahol 14 söröző boxot különítettek el. Dobrossy István könyve egyébként három képet is használ illusztrációként az étteremről. Az egyiken a sörözőrész személyzete látható az 1920-as évekből, a másikon az egykori cégér helye, s az afölé szerkesztett későbbi cégér, a harmadikon pedig a Hági belső térkialakítása látható.