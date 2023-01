Az árvízi helyzet az Aggteleki Nemzeti Parkot is érinti. Közösségimédia-oldalán a szervezet rémisztő képeket és videót osztott meg ezzel kapcsolatban.

„Az Aggteleki-karszton extrém mennyiségű csapadék hullott és a napokban még további jelentős esőzésekre lehet számítani. A kialakult barlangi árvízhelyzet miatt a Vörös-tói középtúra határozatlan ideig nem indul a Baradla-barlangban” – olvasható.

Természetes folyamat

A barlangban mindig is volt víz, csak most magasabb a vízállás. Ellepte a járatot és nagy nyomással áramlik ki a nyíláson, de a patak elvezeti. A kirándulók jelenleg jobban teszik, ha elkerülik a patakvölgyeket, mert nagyon felázott a talaj az erdőben. Viszont Aggteleken a rövidtúra továbbra is látogatható. Az áradás egyébként természeti értéket nem károsít, mert természetes folyamatról van szó. Korábban is volt már ilyesmire példa, csak általában nem januárban, hanem hóolvadáskor, vagy nyáron, Medárd napja környékén, amikor egyébként jellemzőek a nagy esőzések. Olyankor villámárvizek szoktak kialakulni – tudtuk meg.