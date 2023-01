Minden világszinten és szűkebb szinten történt rossz dacára jó évet zárt Völgyi Béla Tibor "Bécó" zenész, újságíró.

– Hitvallásom, hogy minden rosszban meg kell keresnünk a jót, a pozitívat, ami továbbvisz, ami örömet szerez. A rossz dolgokon nem lehet változtatni, de nem szabad, hogy elhatalmasodjon az érzés bennünk, felettünk – fogalmazott.

Elárulta, mind családi, mind szakmai téren jó volt számára a most záruló esztendő. A zenében úgy érzi, sikerült jobban kiteljesednie, zenekara – a Mini zenéket játsszó MINI Art-Űr – sok koncertet játszhatott a pandémiát követő nyitás után, és jó kapcsolatokat tudott kialakítani.

– Szerencsére minden tervet, amit 2022 elején tűztem ki, sikerült megvalósítani. Ezt szeretném folytatni a következő évben is – mondta. Egyébként is nagy tervek vannak 2023-ban városszinten is: most lesz 50 éve, hogy megrendezték az immár legendás rockfesztivált Diósgyőrben, az évforduló kapcsán pedig programokkal készül Miskolc.

– Szeretnénk az emlékezésbe mi is aktívan részt venni. Az én életemben is meghatározó élmény volt az akkori fesztivál, akkor, épp a Mini együttest, azon belül Török Ádám fuvolajátékát hallgatva fogalmazódott meg bennem, hogy zenész akarok lenni.

Völgyi Béla Tibor hangsúlyozta, nagyon szeretné, ha a jubileumi rendezvényen, az ünneplésben azok is szerepet kaphatnának majd, akik valóban ott voltak, akiknek ténylegesen közük volt az akkor történtekhez.

A zenész publikál a Volt egyszer egy beatkorszak című blogon, könyvben is megjelent írása 2022-ben, így ezen a területen is elégedett életével. Most pedig már a január is jól indul, 21-én ugyanis újra vendégként köszönhetik majd koncertjükön Török Ádámot.

– Szerintem fontosak a tervek, anélkül nem lehet élni – jegyezte még meg. – A nehéz helyzetekben, mint a mostani, különösen. Nagyon kellene az összefogás, az ember és ember közti kapcsolat, meg kell próbálni megtalálni egymást mikro- és globális szinten egyaránt. Effelé lenne jó haladni 2023-ban.