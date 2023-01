A cigándi járásban található Ricse híres szülötte, Zukor Adolph, a Paramount Pictures vezető filmgyártó cég alapítója munkásságáról rendeztek be emlékházat a szülőházában. Az emlékhelyet szombaton, Zukor születésének százötvenedik évfordulója alkalmából avatta fel a település önkormányzata. Az egyedülálló ünnepségen a Magyar Hollywood Tanács, az Origo Filmgroup Zrt. filmes szakemberei és filmrajongók is részt vettek, kora délután pedig emlékkonferenciát rendeztek Zukor tiszteletére a róla elnevezett, helyi művelődési házban, ahol az emléktábláját is megkoszorúzták.

Hatni tudott az egész világra

„Ricse, Magyarország, az Amerikai Egyesült Államok és az egész világ számára egyaránt kiemelkedő jelentőségű személyiségnek állítunk emléket” – fogalmazott az esemény meghívójában Vécsi István polgármester. „Ez a rendkívüli ember, Zukor Adolph 1873. január 7-én, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében született Ricsén. A Paramount Pictures alapító atyja úgy változtatta meg a világot, mint csak kevesen. Az általa felépített filmes birodalom az amerikai történelem egyik legnagyobb innovációs és vállalkozói eredménye. Vezető filmgyártó cégként a Paramount globális hatókörrel és befolyással rendelkezik, világszerte hatással van a kultúrára. A sokszínűség, a méltányosság, a befogadás és az összetartozás központi szerepet játszik a sikerében – ezek az örökségének sarokkövei és a jövőjének alapkövei. Zukor víziója megváltoztatta Amerikát és azt, ahogyan mindannyian látjuk a világot. Méltán lehetünk büszkék a nagy filmmogulra, aki élete végéig vállalta származását.” Zukor Adolph 1976-ban hunyt el Los Angelesben.