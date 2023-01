A napokban kapták kézhez félévi értesítőjüket az általános iskola és a középiskola diákjai, hiszen január végén lezárul a 2022/2023-as tanév első féléve. A félévi bizonyítvány elnevezése tulajdonképpen helytelen, hiszen ez csak egy értesítő. Arról ad képet a gyermek és szülő számára, hogy a tanuló hogyan halad előre a tanulásban. Éppen ezért a pedagógusok inkább a „félévi értesítő” elnevezést használják inkább – mondta Csontos-Szádeczki Marianna, a Vörösmarty Mihály Katolikus Általános Iskola igazgatóhelyettese.

Az alsó tagozat első két osztályában csak szöveges értékelést kapnak a diákok, az érdemjegyeket a harmadik osztálytól vezetik be. Azt is jó tudni, hogy félévkor, ha két jegy között áll a tanuló, akkor inkább a rosszabbat kapja meg, hogy legyen motiváció. Év végére általában a jegy felfelé változik, vagyis kijavítja a gyerek.

Beleszámít a felvételibe

Nyolcadik osztályban van igazi súlya a félévi jegyeknek, azon az évfolyamon ugyanis fontos a félévi értékelés, hiszen azt viszi magával a továbbtanulásnál – tudatta az igazgatóhelyettes. Ehhez adódik a hetedik év végi bizonyítvány, illetve a felvételi eredményei. Ez nem azt jelenti, hogy ők már elengedhetik a gyeplőt és lazíthatnak a második félévben, de gyakorlatilag sok esetben valóban ez történik. A többi évfolyamon azonban inkább arra szoktak törekedni a gyerekek, hogy év végére még jobb jegyeik legyenek. Főleg a kisebbekre jellemző, hogy ott még megy a versengés, hogy minél több kitűnő legyen az osztályban. Ebben a szülők is támogatják őket, bár nem mindenkit egyformán foglalkoztatnak gyermeke tanulmányai. Van akit jobban, van akit kevésbé, ez nyilvánvalóan a tanuló hozzáállásán is meglátszik.

Dicséretet érdemel, ha javít

Középiskolás és általános iskolás gyermeke is van, ezért érdekes lehet számára ez az időszak, de sosem csinált ügyet a félévi bizonyítványból – mondta Tímea. Az édesanya maga is pedagógus és egyetért azzal, hogy legyen motiváció a tanulók számára, ezért az alacsonyabb érdemjegyet kapják félévkor. Év végén pedig a bizonyítványban már a jobb jegy szerepel majd. Azért pedig, hogy a diák javított, dicséret jár a tanár és a szülő részéről is.

Nem volt meglepetés

Gimnáziumba készül a fia, ezért fontos volt, milyen jegyek kerülnek a félévi értesítőbe – tudatta Evelin. Hozzátette: a vártnak megfelelően alakultak a jegyek, nincs min aggódni, a szorgalom meghozta gyümölcsét, hiszen sokat dolgozott a gyermeke azért, hogy így legyen. Korábban, az alsóbb évfolyamokon is jó tanuló volt a fia, így nem okozott meglepetést most sem, ezért is döntöttek a gimnáziumi továbbtanulás mellett – vélekedett az édesanya.