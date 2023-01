A Miskolctapolca ékkövének szánt Ellipsum Élmény- és Strandfürdő tavaly október 3-án zárt be - a hivatalos közlés szerint - azért, hogy a 2021-ben átadott komplexum generálkivitelezője megkezdje a garanciális javításokat, amelynek keretében egy kivételével valamennyi medencét visszabontanak az aljzatbetonig, majd újraburkolják azokat. Persze a drasztikus energiaáramelések miatt is "jól jött" a fürdő bezárása, hiszen így jelentős működtetési költséget spórolhatott meg az amúgy is veszteséges Miskolci Fürdők Kft.

Az akkori információk szerint a garanciális munka befejezésének várható dátuma december 31-e volt. A napokban azonban körülnéztünk az Ellipsumnál és azt tapasztaltuk, hogy ugyan a december 31-e már eltelt, de a munka még javában tart. Ez azt jelenti, hogy még egy ideig zárva tart majd az Ellipsum.

Amikor arról érdeklődtünk, hogy egyébként mikor nyithat ki újra az Ellipsum, azt a választ kaptuk, hogy erről a munkálatok befejeztével születhet végleges döntés.

Közben munkálatok kezdődtek az Ellipsumhoz tartozó régi strandon is, ahol 2021-ben leégett az egyik szauna. Október 3-án az azzal kapcsolatos munkák is elkezdődtek. A leégett szauna bontási munkálatait elvégezték a szakemberek, a biztosító ezután dönt (döntött) a kárrendezés összegéről, ennek ismeretében hozza majd meg végleges döntését az üzemeltető Miskolci Fürdők Kft. a felújítással kapcsolatban.

Mindenképpen veszteséggel számolnak

A megemelkedett energaiárak miatt veszteséggel kalkuláltak az Ellipsum Élményfürdő esetében. Ősszel azt mondta Veres Pál, Miskolc polgármestere, hogy ha idén zárva maradna, akkor is mintegy 500 millió forint veszteséget termelne az Ellipsum. Amennyiben kinyitnák, a veszteség 2 milliárd forint felé szaladna.

Szopkó Tibor, a város turisztikáért is felelős alpolgármestere egy fórumon azt hangsúlyozta, hogy olyan üzemeltetési modell előkészítésén dolgoznak, amellyel piaci szereplőket is bevonnának a fürdők üzemeltetésébe és fejlesztésébe. A fürdőt azonban nem akarják eladni.