Az utolsó fázis kapcsán, a zenélő utas szakasz átadásánál a lebonyolító NIF Zrt. is arról adott tájékoztatást, hogy a projekt teljes befejezése 2023 áprilisára várható, addig a nemrég megnyitott 2x2 sávos útszakasz is munkaterület marad, melyen továbbra is 70 km/órás sebességkorlátozás lesz érvényben az összes építési fázis befejezéséig.