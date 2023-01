Miskolc autóbusz- és villamosközlekedését bonyolító MVK Zrt. gazdaságossági szempontokat figyelembe véve döntött úgy, hogy a nemrég beszerzett elektromos és a régebbi, ám jól karbantartott és műszakilag megfelelő állapotban lévő dízel hajtású autóbuszok üzemeltetését helyezi előtérbe a gázzal hajtott, CNG-buszok háttérbe szorításával - jelentette be Demeter Péter, a társaság vezérigazgatója. Mint mondta, erre azért kényszerültek, mert a jelentősen emelkedő üzemanyagárak – mind a dízel, mind a gázüzemű és elektromos járművek esetében - újratervezésre kényszerítették a járműflották üzemeltetőit. Jelenleg a korábban a dízeles járművekhez képest negyedébe kerülő CNG autóbuszok üzemeltetése már kétszer többe kerül a gázolajat fogyasztó járművekhez mérve.

Így alakultak az árak

A gázzal hajtott autóbuszokhoz szükséges CNG üzemanyagot 2022. szeptember 30-ig kilogrammonként nettó 180 forintért vásárolta az MVK, ez az összeg 2022. októberétől 855,35 forintra emelkedett. A gáz ára - a világpiaci folyamatoknak megfelelően - havonta változik, jelenleg csökkenő tendenciát mutat.

A villamos energiához 2022-ben még átlagosan nettó 62 Ft/kWh áron jutott hozzá a közlekedési vállalat, 2023-tól viszont már nettó 170 Ft/kWh áron tudják beszerezni, ami közel háromszoros emelkedést jelent. Ennek ismeretében állapították meg az MVK-nál, hogy a gázolaj esetében a legkevésbé súlyos a helyzet, bár 2022. januárjához képest itt is ötven százalékkal emelkedtek a költségek.

Dízel buszokat bérelnek

Ebben a helyzetben tehát úgy döntött a közlekedési társaság, hogy - a környezetvédelmi szempontokat háttérbe szorítva - a közlekedés fenntarthatósága és működőképessége érdekében az elektromos és az egyébként környezetszennyezőbb dízel autóbuszok közlekedtetését preferálják a CNG üzemű autóbuszokkal szemben. Ezért találkozhatunk a megszokottnál több - kék színű - dízel autóbusszal az utasok.

Demeter Péter vezérigazgató azt is közölte, hogy a 10 darab elektromos és a saját tulajdonú felújított dízel autóbuszok mellett, alacsonyabb üzemeltetésű dízel autóbuszokat is bérel a társaság. Mivel a teljes CNG flotta nem váltható ki teljes körűen, csökkentett darabszámban a megszokott gázüzemű járművek is végzik a menetrend szerinti feladatokat.