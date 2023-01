A perecesi nyugdíjasok kaptak tájékoztatást a napokban arról, hogyan működik a kormány Gondosóra programja. Az előadást Veres Pál polgárőr, a Miskolci Bűnmegelőzési Centrum Polgárőr Egyesület elnökhelyettese, a perecesi tagozat vezetője tartotta. (Nem tévesztendő össze Veres Pál, Miskolc polgármesterével.)

Mint mondta, egy olyan készülékről van szó, ami minden másnál nagyobb biztonságot nyújt, de sajnos kevesen tudnak róla. Minden 65 év feletti embernek alanyi jogon jár, ingyenes, és a regisztráció után egy héten belül megérkezik a készülék az igénylő lakcímére. A gondosóra segítségével sokkal hamarabb jön a segítség, mint a 112-es segélyhívón keresztül, hiszen a regisztráció miatt az egész országot lefedő diszpécserszolgálat már eleve látja, hogy ki az, aki bajba került.

A készülék használata rendkívül egyszerű. Csak egy gombot kell megnyomni, és már jelentkezik is a diszpécser, aki hangosan, érthetően beszél. A gondosóra azt is érzékeli, ha az idős ember például elesik. Ekkor is jelentkezik a diszpécser, és ha az idős ember nem tud beszélni, de nagy valószínűséggel bajba került, a központ küldi a segítséget. Ha nincs nagyobb probléma, akkor a regisztráció alkalmával megadott kontaktszemélyt értesítik, sürgős esetben viszont a mentőt vagy a rendőrséget.

Életet menthet

– Jó lenne, ha minél több idősnek lenne ilyen készüléke, és mindig maguknál tartanák. Van nyakba akaszthatós és óra formája is, tehát praktikus a viselése. Mindenkit arra biztatok, hogy rendelje meg az idős szüleinek – hangsúlyozta Veres Pál.

Regisztrálni a gondosora.hu oldalon lehet vagy a következő telefonszámon: 06-1/445-00-80

Veres Pál úgy fogalmazott: riasztó volt a közelmúltban történt, bódvalenkei eset, amikor egy fiatalember halálra késelt egy egyedül élő idős asszonyt, mert az nem adott neki pénzt. Az asszony életét megmenthette volna egy gondosóra. Ugyanúgy az egyik perecesi idős férfiért, akinek a szomszédja szólt, hogy a bácsi már két napja nem vitte be a teraszról az ebédjét. A bejelentésre kiment a rendőrség és a katasztrófavédelem, de sajnos a férfit már holtan találták a házában. A gondosóra használatával rosszullét esetén is azonnal hívható segítség, hangsúlyozta az elnökhelyettes.

Hozzátette: a napokban a bükkszentkereszti polgárőr is kérte, hogy ott is tartson előadást a gondosóráról.

– Szívesen teszem, hiszen a szívem-lelkem az időseké. Szeretnék mindenkinek segíteni, de mindig mindenütt nem tudunk ott lenni. A gondosóra azonban mindenkinek kellő biztonságot nyújthat. Gyakran elhangzik, hogy figyeljünk a szomszédjainkra, de ismerek olyan szomszédokat, akik nem is beszélnek egymással. Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége egyébként a 2023-as évet a gondoskodó polgárőrség évének nyilvánította. – tette hozzá Veres Pál.