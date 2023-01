Bár egy nagyon nehéz próbatételen már túl vannak azok a diákok, akik szeptembertől valamelyik középiskolában szeretnének továbbtanulni, de akad még feladat bőven. A központi írásbeli felvételik eredményét már nagyon sok középiskola közzétette internetes oldalán. Ha valaki nem tudott részt venni a január 21-ei írásbelin, és alapos indokkal hiányzott, pótolhatja január 31-én, délután 2 órától. Február 10-éig minden diáknak meg kell tudnia, hogy hány pontot szerzett a központi írásbelin, az Arany János Tehetséggondozó Programra és az Arany János Kollégiumi Programra jelentkezők pedig megkapják pályázatuk eredményét.

Felvétel vagy elutasítás

A középiskolai jelentkezés határideje február 22-e, eddig a napig továbbítják az általános iskolák a diákok tanulói és jelentkezési lapjait. A hat- vagy nyolcosztályos gimnáziumokba jelentkezők (és szüleik) az űrlapok kitöltését és benyújtását egyénileg is intézhetik. Ezután következik újabb próbatétel, a szóbeli felvételi, melyet február 27-től március 14-éig bonyolítanak a középiskolák. Március 21-22-ig lehet változtatni a megjelölt iskolák vagy tanulmányi területek sorrendjén.

A diákok, a szülők és az általános iskolák április 28-áig kapják meg a felvételről vagy az elutasításról szóló határozatot a középiskoláktól. Május 8-19-éig rendkívüli felvételit kell tartani azokban az iskolákban, ahol a férőhelyek kevesebb mint 90 százalékát töltötték fel. Ekkor a jelentkezést már egyénileg kell intézni, közvetlenül a kiválasztott iskolában, az ekkor benyújtott felvételi kérelmekről május 19-éig dönt az igazgató. Egyébként az intézmények egészen augusztus végéig tarthatnak rendkívüli felvételi eljárást. A középiskolákba június 21-23-ig kell beiratkozni.

Újdonság a történelem

A szóbeli felvételire tehát már ideje elkezdeni a felkészülést. A Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnáziumban február 28-án és március 1-jén tartják a szóbeliket, tudtuk meg Tompa Médea igazgatóhelyettestől. Februárban a gimnáziumi osztályokba jelentkezők adnak számot tudásukról, márciusban pedig azok, akik a szakgimnáziumi képzésre szeretnének bejutni.

– Iskolánk internetes oldalán fent vannak a felvételivel kapcsolatos információk, így a szülők és a diákok is tudnak tájékozódni. Megtalálják a felvételi eljárás menetét, és minden más tudnivalót. Természetesen telefonon is adunk felvilágosítást. A felvételivel kapcsolatos tudnivalókat egyébként a nyílt napokon is elmondtuk a szülőknek és a diákoknak. A Kossuthban angol, német, biológia, magyar tagozat indul, újdonságként pedig történelem, de lesz általános tantervű osztályunk is. Utóbbiba nem tartunk szóbeli felvételit, az írásbeli és az általános iskolai eredmény dönt majd.

Szituációk

– A tagozatokra szóbeli meghallgatást tartunk, a témakörök szintén megtalálhatók az iskola honlapján. Az angol szóbelin angolul folyik majd a beszélgetés, a német tagozatra azonban nem kérjük, hogy tudjanak a diákok németül, mivel szeptembertől elölről kezdik a nyelvtanulást. A pedagógiai szakgimnáziumba jelentkezők szóbelijén egy magyar, egy pedagógia és egy pszichológia szakos kolléga lesz bent. A diákoknak verset kell mondaniuk, majd olvasni egy szöveget és értelmezni azt. Ezután különböző szituációkat húznak, és el kell mondaniuk, hogy ha ők lennének a pedagógusok, hogyan oldanák azt meg. Tulajdonképpen azt mérjük fel, hogy mennyire lenne alkalmas valamilyen pedagógiai pályára a jelentkező. A szóbelin a gimnáziumi osztályokba jelentkezők összesen 20 pontot szerezhetnek, a szakgimnáziumba készülők pedig 15-öt – sorolta az igazgatóhelyettes.