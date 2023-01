A Diósgyőri vár környékén lakók azt panaszolták a városrész közösségi oldalán, hogy a Lovagi Tornák Tere melletti parkolót a fiatalok egy csoportja esti randalírozásra használja.

Teljes hangerővel hallgatják a zenét, isznak, hangoskodnak, autójukkal driftelnek az aszfalton, amivel zavarják a környéken élők nyugalmát.

A panasz miatt ellenőrzést végeztek az említett területen a városrész polgárőrei.

– Ottjártunkkor nem tapasztaltunk driftelés és hangoskodást, előbbi nyomait azonban láttuk a parkoló aszfaltján – mondta portálunknak Telekes Zsolt, a Miskolc Diósgyőr Polgárőr Egyesület elnöke. – A vár környékén élők egyébként nekünk is jelezték a problémákat. A helyszínen volt egy jármű fiatalokkal, de ők nem csináltak semmi mást, csak parkoltak. A jövőben többször ellátogatunk majd a helyszínre, hogy megelőzzük a további rendbontást. A parkolókban egyébként tilos driftelni, mert nem arra a célra építették. A vár környékiben azért is veszélyes lehet, mert sok szülő viszi oda a kisgyermekét biciklizni, rollerezni, sétálgatni. Az egyik pakoló bekerített, így onnan nem tudnak könnyen kiszaladni a gyerekek az útra, ezért is szeretik a családok. A mi feladatunk a megelőzés, és azon vagyunk, hogy a jövőben ne forduljanak elő olyan esetek, amelyekre az ott élők panaszkodtak – jelezte Telekes Zsolt.

Hozzátette: Diósgyőrre egyébként nem jellemző a nagyobb rendbontás, Miskolc egyik legbiztonságosabb városrészének számít.

A nagy domb

Felvetettük: a városrész lakói azt is szóvá tették a közösségi oldalon, hogy az Árpád utca mögötti nagy domb környéke is hangoskodó fiatalok találkozóhelye, akik aztán a területen hagyják az italosdobozaikat és üvegeiket.

Telekes Zsolt jelezte, ez inkább nyáron fordul elő. A fiatalság nyári estéken összejön, beszélgetnek, bandáznak, nevetgélnek, a lakótelep visszhangzik, így hangosabbnak tűnik a jelenlétük, minta például az erdő szélén társalognának.

– Az egyesületünknek 29 polgárőre van. Szinte minden héten szervezünk szolgálatokat. Fontos feladatunk a bűnmegelőzés, a járőrözés, az idősek segítése, figyelése, a külterületek ellenőrzése, ahol szintén az idősekre figyelünk. Próbáljuk megakadályozni a falopásokat is. Közvetlen kapcsolatban vagyunk a rendőrséggel, napi szinten konzultálunk velük, valamint a terület önkormányzati képviselőivel is, de Diósgyőrben valóban nincsenek nagyobb problémák – fogalmazott az elnök.