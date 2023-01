Levélben értesítette az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a miskolci önkormányzatot múlt év végén arról, hogy kötbért kell fizetnie azért, mert nem fogyasztotta el a leszerződött gázmennyiséget az év utolsó hónapjaiban – mondta Mokrai Mihály DK-s önkormányzati képviselő sajtótájékoztatón. A képviselő hosszasan fejtette ki, hogy szerinte Miskolcot ezzel bünteti a szolgáltató.

Ismeretes, hogy kötbér valamilyen szerződésszegés esetén jár a másik félnek, jelen esetben, hogy Miskolc város nem használhatta fel az általa lekötött gáz mennyiséget.

A képviselő szerint komoly lépéseket tettek a megnövekedett energiaárak miatt, céljuk volt, hogy „komoly megtakarítással javítani tudjuk a gazdálkodásunkat, miközben a takarékossági célokat is megvalósítjuk”.

Dr. Mokrai Mihály azt is elmondta: A szolgáltató szerinte mást gondolt. „Ők úgy gondolják, hogy mivel nem használtuk el azt a gázt, ami a szerződésben szerepel, ezért kötbért kell fizetnünk októberre és novemberre. Erről levélben tájékoztattak minket. A decemberi fogyasztásról még nem küldtek levelet. Oda jutottunk, hogy októberre 89 és fél, novemberre 85 millió forint kötbér megfizetésére kötelezte az MVM a várost” – állította a DK-s önkormányzati képviselő. Arra kérdésre azonban nem tudott válaszolni, hogy kezdeményeztek-e tárgyalást a szolgáltatóval az esetleges kötbérfizetés mellőzéséről.

Még nincs is döntés

A képviselő által elmondott információkkal kapcsolatban megkerestük a miskolci városháza sajtóosztályát.

„Mokrai Mihály DK-s képviselő Miskolc városára vonatkozóan közölt információkat, azzal kapcsolatban, hogy az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. a miskolci önkormányzatot kötbérfizetési kötelezettségről értesítette. A megkeresés címzettje azonban nem az önkormányzat, hanem a Miskolci Hőszolgáltató (Mihő) Kft. volt” – írta a városháza sajtóosztálya. Hozzátették: Ezen megkeresésben az is olvasható, hogy a kereskedő, az MVM Next Energiakereskedelmi Kft. a levezetett október havi, illetve november havi alulvételezésből származó pótdíj szerződés szerinti kiterheléséről a 2022. december havi tényleges mennyiség alapján fog dönteni. Rámutattak arra is: Előreláthatólag a decemberi felhasznált mennyiség sem fog beleesni a mínusz 25 százalékos tolerancia sávba, hanem alatta lesz. Ennek oka, hogy az évszakhoz képest magasabb volt a külső hőmérséklet, illetve az önkormányzati takarékoskodás hatásainak következtében is kevesebb földgázt használt fel a szolgáltató. „A szállítási szerződés júniusi megkötésekor azonban ez még nem volt tervezhető. A fenti okok miatt a decemberi mennyiségeknél is a tolerancia sáv alatt lesz a Mihő Kft. felhasználása. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy ezen adatok alapján milyen döntést hoz a kereskedő” – húzta alá a városháza sajtóosztálya. Kerestük az MVM Next Energetikakereskedelmi Zrt-t az ügyben, akik azt válaszolták megkeresésünkre: „az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. és üzleti partnerei közötti szerződés üzleti titoknak minősül.”

Tények

Ismert, kötbérfizetés minden esetben kötelező a szerződő fél számára, ha nem teljesíti a vállaltakat, amelyet a szerződés aláírásával vállal. A Polgári Törvénykönyv egyértelműen kimondja: „A kötelezett pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős, megszegi a szerződést.”