Mint egy menekültváros

Január elején mindent el kell pakolniuk az árusoknak.

„Egységes sátrakat szeretnénk a jövőben, mert úgy néz ki most a piac, mint egy menekültváros” – mondta Ivány István, aki a piachelyrendezésért felel. Hozzátette: a cég felajánlja, hogy mindenkinek segít a sátrak felépítésében.

Az árusok szerint is szükséges lenne a felújítás, mert nagyon gyakran vízben állnak, gyakran beáznak a sátrak. Előfordul – állításuk szerint – az is, hogy patkányok mászkálnak a piacon, de gyakran be is áznak a sátrak, így fontos lenne a felújítás.

Semmi nem kötelező

A felmerült kérdésekkel kapcsolatban megkerestük a miskolci városháza sajtóosztályát. A következőket válaszolták: „Kötelezően senkinek nem kell bérelnie. A piacon kialakított új struktúra azt szolgálja, hogy az eddigi rendezetlen viszonyokat egységessé tegye, azaz megszűnjön a vita az árusok és a díjbeszedők között, a tényleges terület bérlésével kapcsolatban.”

Hozzátették: A standok úgy lettek kialakítva, hogy az árusok gépjárművükkel meg tudják közelíteni, le tudjanak parkolni, megszüntetve ezzel az esetenként kaotikus állapotokat okozó rendezetlen parkolást. Rámutatnak arra is: Ennek köszönhetően a vásárlók számára is könnyebb lesz a parkolás, miután felszabadulnak azok a parkolóhelyek, melyeken korábban az árusok álltak. A kialakított standok között pedig található 4 négyzetmétertől akár 72 négyzetméternyi bérelhető terület is. A sajtóosztály azt is kifejtette, hogy 2023. január 1-től, a bérléssel rendelkezőknek havonta csak egyszer lesz fizetési kötelezettségük és a 3-as kapunál a belépőkód használatával akadálymentesen behajthatnak, a napijeggyel árusítóknak a 4-es kapunál bejövetelkor kell a terület díját kifizetni.

Azt is írták: „Nem ma kezdődött az átalakítás, hiszen a Városgazda kollégái folyamatosan dolgoznak a piac fejlesztésén. A rendezett kialakítás érdekében az úgynevezett lomis terület betonos része már felfestésre került, a zúzalékos része pedig várhatóan január végéig készül el, de a sátras rész egységesítése is folyamatban van.”

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.