Bohócdoktorokat keres a Karitáció Alapítvány. Így szól a felhívásuk:

„Ha nagy leszek, bohócdoktor leszek! Gondolkodtál már azon, mivel foglalkoznál, ha csak a szíved vezetne? Jelentkezz 2023. február 12-ig hozzánk! A mi utunk a vidámság megteremtése, akár nehéz helyzetekben is. Rendszerint csillogó szempárok és széles mosolyok a jutalmunk a vizitekért. Bohócdoktornak lenni különleges és hálás szerep. Akár húsz éves vagy, akár hetven, amennyiben késztetést érzel, hogy a szabadidődben néha másoknak segíts, legyél te is azon szerencsések között akik diplomás bohócdoktorok lesznek 2023-ban. Végezd el az ingyenes képzésünket, és csapatunk tagjaként te is mosolyt varázsolhatsz a kórházban fekvő beteg gyerekek arcára!”

Több információ és a jelentkezés a karitacio.hu oldalon.